Le pidieron un consejo de amor a More Rial y ella respondió: “A veces hay que sufrir”

More Rial abrió la cajita de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde fue consultada por uno de sus seguidores sobre el amor.

La hija de Jorge Rial al encontrarse con que alguien le pidió un consejo para no sufrir por amor, ella decidió darle una respuesta.

"Soy una de las menos indicadas para hablar del sufrimiento por amor", empezó More con su respuesta.

“Soy una de las menos indicadas para hablar del sufrimiento por amor”, empezó More con su respuesta.

More Rial Foto: Instagram

“A veces hay que sufrir para saber qué mereces. Sé que cuesta, pero se sale. Y si hay amor, solo queda luchar. No tengo muchos consejos, ese tema no es mi fuerte”, explicó.

Qué dijo More Rial sobre el amor

Este no fue el único consejo que dio More Rial sobre el amor. Uno de sus seguidores le preguntó por una situación, ya que él era el que estaba soltando, pero la otra persona no.

“Te juro que no sé qué decir. Porque cuesta soltar cuando hay amor”, señaló More, quien aprovechó esta forma de interacción de Instagram para estar más cerca de sus seguidores.