Este domingo se vivió la gran final de MasterChef Celebrity 3 donde Mica Viciconte disputó el premio con Tomás Fonzi. Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de Fabián Cubero quien la acompañó con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

“Mica es buena y cariñosa cuando quiere”, confesó la mayor de las hijas de Poroto, fruto de su relación con Nicole Neumann. “Son mis hijastras”, confesó la guardavidas quien muy pronto se convertirá en madre de Luca, el bebé que tendrá con el exfutbolista.

Fabián Cubero con sus hijas en la final de MasterChef Celebrity 3 para apoyar a Mica Viciconte Foto: Captura de pantalla

En cuanto a cómo se preparó para la gran final, Cubero confesó: “Yo en mi casa era como un gran jurado. Yo sonrío más que el jurado, pero soy crítico y exigente. Me gusta cocinar, cocino más que ella y mejor. Fue un debate que tuvimos en casa. Le dije: ‘Tuviste que entrar en MasterChef para ganarme en la cocina’”.

“No imito al jurado, esas caras no me salen. A parte a mí me gustan las porciones grandes”, siguió. Luego confesó que cuando lo invitaron a participar al certamen no lo aceptó: “Es difícil”.

Para alentar a Mica, Allegra soltó: “Cociná bien y suerte”. Y Cubero la motivó: “Vas a hacer los mejores platos que existen en ‘MasterChef’, se lo dije anoche y se reía.