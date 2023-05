Las 3 obras de teatro de calle Corrientes que no te podés perder este fin de semana largo

Este fin de semana largo, Buenos Aires será un punto de encuentro para miles de locales y turistas que disfrutarán de cuatro días de ocio en la ciudad de la furia.

Entre tantas propuestas, calle Corrientes se destaca históricamente como el centro del teatro comercial de la ciudad, repleto de grandes producciones nacionales o importadas.

En esta ocasión, te recomendamos tres obras para disfrutar de este fin de semana en Capital Federal sobre calle Corrientes.

El elenco de Tootsie Foto: web

Tootsie

Basada en la historia de Don McGuire y Larry Gelbart, Fernando Masllorens y Federico González del Pino compraron los derechos para la Argentina y se estrenó en el Teatro Lola Membrives, con dirección de Mariano Demaría.

Protagonizada por Nicolás Vázquez, esta comedia musical cuenta la historia de un actor arrogante, egocéntrico e insoportable que no encuentra trabajo.

Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la co-protagonista femenina. Pero se enamora de su compañera de reparto; entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira, porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre.

En esta aventura lo acompañan Julieta Nair Calvo, Diego Hodara, Maida Andrenacci, Leo Trento, Vivian El Jaber, David Masajnik, Gustavo Bonfigli, Francisco Andrade, Nicolás Chávez, Giselle Dufour, Gonzalo Gerber, Christian Gimenez, Juan Mateo Halle, Daiana Fernández, Virginia Kaufmann, Gustavo Monje y Georgina Tirotta.

Este jueves 25 de mayo a las 17 y 21:30hs.

El viernes 26 de mayo a las 19 y 22hs.

El sábado 27 de mayo a las 19:30 y 22hs.

El domingo 28 de mayo a las 17 y 19:30hs.

Sex, viví tu experiencia

No es una obra de teatro, un musical, ni un recital, pero tiene música, baile, actuaciones y canto; por eso, sus creadores lo llaman “una experiencia”, Sex se presenta en Capital Federal en Gorriti Art Center.

Ese éxito de José María Muscari, coreografiado por Mati Napp y protagonizado por figuras del espectáculo que realizan una performance artística posee al sexo como tema central.

En esta temporada, el elenco lo conforman Noelia Marzol, Diego Ramos, Romina Richi, Felipe Colombo y Adabel Guerrero.

“Tanto en la calle como en las redes, el espectáculo es muy agradecido porque genera en quién lo ve un movimiento, una apertura de preguntas, mucha gente diciéndonos “qué bueno porque el espectáculo me permitió hablar con mi pareja de temas que no me animaba”, “me animó a transitar determinar cosas que subestimaba”, “me animo a hablar con mis hijos de determinadas cosas que era un tabú”. El espectáculo más allá de lo artístico también cumple una un rol social en relación al sexo y acercar la distancia.”, afirmó Muscari.

Parte del elenco de Sex, viví tu experiencia Foto: web

Esta propuesta sube la temperatura y le da la oportunidad a todos los mayores de 16 años de disfrutar de un espectáculo en familia, con amigas, amigos, en pareja, o solos. No hay butacas, hay mesas que proponen una dinámica distinta para cenar o tomar algo mientras se vive esta experiencia.

El jueves 25 de mayo a las 21 y 23:15hs.

El viernes 26 de mayo a las 21 y a las 23:15hs.

El sábado 27 de mayo a las 20, 22:15 y 00:30hs.

El domingo 28 de mayo a las 20:30hs.

Perdidamente

Es una obra que trata sobre el mundo del cerebro, la neurociencia y aborda, con humor, respeto y cercanía, la enfermedad del Alzheimer, con cinco actrices “de lujo”, según Muscari, su director.

Protagonizada por Leonor Benedetto, Mirta Wons, Ana María Picchio, Iliana Calabró y Emilia Mazer, cuenta la historia de una jueza de la Nación que siente que su mente no funciona muy bien y decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para que la ayuden. De esta manera reúne a su hija, su hermana, su abogada y amiga, y su mucama de toda vida.

En el Multiteatro Comafi esta comedia representa e ironiza los vínculos familiares mientras hace preguntas como ¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Cuánto afectan tus emociones a tus actos de cada día? ¿Qué hay que hacer para poner el cerebro en off?

Se la resume como una comedia con pensamiento, feroz y de emociones para disfrutar en familia y con amigos.

El jueves 25 de mayo a las 19:30hs.

El viernes 26 de mayo a las 19 y 21hs.

El sábado 27 de mayo a las 19 y 21hs.

El domingo 28 de mayo a las 19hs.