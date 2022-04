Lali Espósito no para de traer grandes noticias a sus fanáticos, quienes esperaban poder verla pronto en los escenarios con el “Disciplina Tour”.

Esta gira la llevará a recorrer diferentes países, pero así como lo expresó en su cuenta de Twitter, Lali decidió iniciar por Buenos Aires.

“La fiesta empieza en casa”, escribió la cantante, en un posteo que se convirtió en tendencia entre sus admiradores.

Cuándo se presentará Lali Espósito

La cantante anunció su próxima presentación para el próximo 23 de junio, una fecha que se llevará a cabo en el Luna Park.

Una fecha que llega después de pasar tres años lejos de los escenarios. “Después de 1160 días, de no tocar en Buenos Aires, de la pandemia del or... y de estar alejada de mi país, ya tenemos fecha de show en el Luna Park. ¡Tenemos fecha de show! No puedo estar más feliz. Quizás sea el mejor concierto de mi vida. Con canciones nuevas y otras que van a conocer de camino al nuevo disco”, expresó en un video en su cuenta de Instagram.

Lali Espósito anunció su show en el Luna Park.

Cuándo cuestan las entradas para ver a Lali Espósito en el Luna Park

Desde el momento del anuncio se abrieron cuatro opciones de entradas en la página de Ticket Portal, donde los valores van desde $3mil hasta los $6mil.

Por el momento solo se ha anunciado una fecha para el recital de Lali, la cual ya quedó “Sold Out”, aunque sus fans esperan que se abra una segunda.