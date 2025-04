La terrible denuncia de una ex Cuestión de Peso que vive en la calle: “Me da tristeza y bronca que...”.

Natee, una joven que años atrás alcanzó notoriedad el programa Cuestión de Peso, reapareció con un desgarrador testimonio sobre su presente. En un conmovedor relato, expresó su desesperación por la difícil situación que atraviesa: continúa viviendo en la calle y no cuenta con los medios para alquilar un espacio donde pasar la noche.

Quién es Nate, la participante de Cuestión de Peso que vende contenido para adulto y sorprendió con su historia

Conmovida y visiblemente afectada, hizo un pedido urgente para conseguir algún tipo de ingreso que le permita recuperar su dignidad y salir de la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra.

El terrible episodio que padece la ex participante de Cuestión de Peso

“Unas señoras dijeron en dónde estaba viviendo y no puedo quedarme más en las casas donde me quedaba, me voy a ir para el lado de Flores, porque estuvieron dando información y es muy peligroso que sepan en dónde estoy”, comenzó la joven en un video de Instagram.

“Hay personas que tienen malas intenciones, entonces tampoco puedo ir a la plaza en donde me estaba quedando, porque vi que estuvo durante todo el día un señor vigilando, me pareció un peligro”, reveló, con mucho miedo.

“Estoy viendo en qué plaza me puedo quedar, la de Flores está cerrada, pero buscaré alguna por ahí, que era en dónde yo vivía antes de la estafa que sufrí”, añadió.

Por último, añadió lo siguiente: “Me da mucha tristeza y bronca que se viralice información de las casas en las que estoy, dicen mentiras que no son y buscan lastimar”.