A cuatro meses de su separación, Lizy Tagliani se enteró que Leo Alturria estaría comenzando una nueva relación. La actriz conoció la noticia durante un móvil y tanto fue el impacto que salió corriendo de las cámaras.

La joven en cuestión es Antonella, una farmacéutica de 30 años quien aseguró haber conocido a Leo hace tres meses a través de las redes sociales y pese a que su vínculo no tiene ningún título aseguró que son ”amigos con derechos”. La novedad le cayó muy mal a la actriz quien aseguró guardar todavía un profundo amor por su ex.

Antonella, la "amiga con derechos" de Leo Alturria. (Instagram)

Luego de la reacción de Lizy, Antonella decidió arrepentirse de sus dichos, y en comunicación con “Intrusos” aseguró: “Así sea una amante o una amiga, no quería llegar a que Lizy estuviera así”. Además confesó que no sabía que había chances de que la expareja se dieran una nueva oportunidad. “Nunca me imaginé que iban a querer volver o que había intenciones de que eso sucediera. Leo nunca me aclaró esa parte”, manifestó.

En cuanto al vínculo que aún mantienen Leo y Lizy, dijo: “De eso me enteré ayer, no estaba al tanto, sino no me hubiera prendido o me hubiera hecho a un costado”.

“La verdad es que a mí eso me tiene mal porque la entiendo como mujer, no se lo merece. Es injusto para Lizy estar pasando todo esto, también para mí y para Leo en algún punto”, manifestó arrepentida. “Yo tenía entendido que ellos estaban separados”, remarcó y quiso dejar en claro que con Leo son amigos y sentenció: “No tengo intenciones de que Lizy esté mal”.

Así confirmó Lizy la ruptura Foto: Instagram/lyzitagliani

Este lunes, Antonella en “Intrusos” había contado: “Lizy lo quiere, y por eso subió un video diciendo que es el amor de su vida y la verdad es que me da un poco de pena. Yo la re entiendo como mujer”. Y en ese sentido reveló: “Yo lo veo bien a Leo, por ahí si lo veo bajón le pregunto. Pero con el tema de Lizy, creo que ya lo superó. Él es muy buena onda con ella: le contesta los mensajes y es muy buena persona”.

Este martes, y luego de todo los sucedido, la comediante utilizó sus redes sociales para compartir un profundo mensaje acerca de su relación con Alturria y confesó que quiere recomponer el vínculo.