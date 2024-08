La millonaria cifra que Luis Ventura le pidió a Ricardo Fort para trabajar juntos

Luis Ventura es un reconocido periodista de espectáculos con una larga trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de los años ha revelado primicias importantes sobre la vida de las estrellas famosas del país. En el programa de streaming “Escucho Ofertas” reveló la negociación millonaria que hizo con Ricardo Fort.

El periodista contó cómo fue su participación en una obra de teatro con “El comandante” y el acuerdo económico al que llegaron para su actuación, ya que nunca había actuado y era la época de auge de “Intrusos” con Jorge Rial.

Luis Ventura

La confesión de Luis Ventura sobre el acuerdo millonario con Ricardo Fort

“¿No estuviste en una obra con Fort?”, le preguntó el conductor. “Sí en Fortuna 2. Fue 200 mil dólares. Comencé siendo el amigo del abuelo de Fort”, contó Luis Ventura.

Ricardo Fort

“La historia es sobre cómo se hace la gran fortuna de Fort. La una no sé, yo no tenía ni idea. Un día me viene a buscar el productor de Fort y habla con mi socio para que me convenza de que Fort me quería contratar. Entonces me llama mi socio y me dice ‘¿qué hacemos?, le digo que no’”, agregó el periodista.

“En ese momento Jorge Rial en Intrusos tenía un gran enfrentamiento con Fort. Cuando vos dijiste sí se puso celoso”, añadió el conductor del programa.

“Decile que sí, pedile 200 mil dólares. Eran 10 fines de semana viernes, sábado y domingo. Era para que me dijera él que no. Pasan un par de días, viene mi socio y me dice ‘hablé con Fort, seguro me vas a decir que no, pero bueno’. Hizo una contraoferta ofreció 180 mil. Llámalo de vuelta y decile 200 mil, lo llamó, refunfuñó un poco y aceptó “, expresó el periodista sobre su millonario acuerdo con Ricardo Fort.

Luis Ventura habló de la ruptura de su relación con Jorge Rial

“Se volvió loco, pero no tenía nada que ver porque yo Intrusos no tocaba para nada, hasta le ofrecí dejar una guita de lo que cobraba para no haya pelea”, comentó Luis Ventura sobre Jorge Rial.

“Yo creo que eso empezó a deteriorar entre otras cosas. Mi visita al papá, mi nota con Tevez en Torino, todas esas cosas, porque Jorge es muy competitivo y yo nunca tomé la amistad por ese lado”, contó Luis Ventura sobre el quiebre de su amistad con Jorge Rial.

“Yo por ejemplo cuando clavó 50.4 de rating con la final de Gran Hermano lo felicité, él todas las cosas que yo iba logrando las menospreciaba”, agregó Ventura.