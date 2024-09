La mejor amiga de “La Tota” Santillán rompió el silencio y contó la verdad sobre su muerte: “Amenazado”

Desde que se conoció la triste noticia de la muerte de Daniel “La Tota” Santillán hubo conmoción entre el mundo de la movida tropical y el entretenimiento. El famoso conductor que estuvo al frente de Pasión de Sábado por muchos años fue encontrado sin vida en su casa en la zona oeste del conurbano bonaerense. Sus amigos de la cumbia, familiares y amigos lo despiden con profundo pesar y piden que se averigüe la causa de su muerte.

Hasta el momento la Justicia investiga el motivo del deceso del popular animador de cumbia y se plantea dos hipótesis posibles. Por un lado, crece la convicción de que podría haber sido un suicidio, ya que fue encontrado con el 90% del cuerpo quemado y encontraron líquido inflamable y fósforos cerca de él.

Por otro lado, no se descarta la posibilidad de un accidente doméstico, ya que su abogado reveló que la casa donde vivía tenía algunas fallas eléctricas, por lo que podría ser la causa de la muerte. La autopsia señaló que el conductor murió por “síndrome asfíctico”.

Murió "La Tota" Santillán

La palabra de la mejor amiga de “La Tota” Santillán que podría cambiar la investigación

Karen Salas, la mejor amiga de “La Tota” Santillán contó en Socios del Espectáculo la verdad sobre la vida del conductor y descartó la posibilidad de un suicidio. “Sinceramente, la Tota no puede haberse querido suicidar en este momento... Estaba muy bien, mejor que nunca. Si bien tuvo, en su momento, un episodio en donde tuvo un brote, ese desequilibrio por la medicación que estaba tomando ahora estaba medicado porque le habían diagnosticado que tenía Bipolaridad”, comentó en el programa.

“La medicación la estaba tomando a la perfección, estaba con su tratamiento terapéutico, su psicóloga es mi psicóloga. Yo hablé con él el domingo pasado porque lo cubrí en un show, estaba con trabajo y eso lo tenía muy contento”, agregó Karen, la amiga del conductor.

Al hablar de la relación de “La Tota” con sus hijos, la mujer expresó: “Tenía cosas con sus hijos como tenemos todos, pero ayer estuve con su hija, estaban el resto de sus hijos, su exmujer (la primera de sus ex). Él estaba tranquilo porque siempre supo que lo que dijo la madre de sus hijas (Sol Fiasche) era mentira”.

“La madre de las nenas no se las dejaba ver. Lamento que se haya ido sin poder verlas. Hacía como 5 años que no la veía, hacían videollamadas nada más. La Tota fue amenazado de muerte por su exsuegro. Hay algo, chicos, que por lo menos en este momento no voy a poder contar, y que tiene que ver con eso”, señaló Karen, la amiga de “La Tota” Santillán sobre la “amenaza” que recibió de su exsuegro.

Luego aclaró sobre los casos de denuncia de género que tenía el conductor y por el cual fue condenado por cinco años y medio: “Yo creo que la Tota se comió una condena social por no decir la verdad, realmente, de qué pasó con la madre de sus hijos. Pero seguramente, en la justicia, van a declarar”.