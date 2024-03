La mamá de Romina Uhrig reveló detalles de la turbulenta relación con su hija: “Me cansé de que me trate como basura”

Lidia, la mamá de Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, estuvo invitada en LAM (por América) y reveló cuestiones ocultas del pasado de su hija. Detalló cómo es la relación con ella y sus nietas, y explicó por qué el vínculo se rompió tras la relación de la mediática con Walter Festa.

En su visita a LAM, Lidia reveló una historia de vida muy dura. “Yo sufrí violencia de género. Me han violado, el padre de ella con la panza así de grande me pegaba. Yo sufrí y las pasé todas. Desde chica”, explicó la madre de Romina Uhrig.

Romina volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano.

Además aseguró que que le dolió que la mediática se haya acercado a Osvaldo, su papá biológico, a quien buscó por Facebook y logró ver antes de que muriera de cáncer. “Me cansé de que me trate como basura, que valore más al padre. Si el padre no le quiso dar el apellido”, señaló respecto a la actitud de su hija.

Sobre la relación de la mediática con Walter Festa, el ex intendente de Moreno, opinó que la cambió por completo. Asimismo, Lidia contó que no se habla con Romina, pero tiene esperanzas: “Quiero que Romina vuelva a ser ella”. Y concluyó: “Romi, perdoname, pero yo creo que vos estás enferma. Sé que vas a ver la nota, me parece que vos estás enferma”.

Imputaron a la ex concursante de Gran Hermano por lavado de dinero

La tremenda infancia de Romina Uhrig

Lidia contó que cuando Romina era bebé empezó a prostituirse para poder criarla: “Yo empecé a trabajar en la noche… Jamás había hecho un bucal, chicas. En mi vida. Jamás y empecé a trabajar porque una chica me dijo que era para hacer copas. Romina tenía 6 meses y yo no tenía ni para comprarle una leche”.

Sin estar orgullosa de su pasado, la madre de Romina Uhrig acotó: “Hice ese trabajo, pero me costó un montón. Ahora vivo de un kiosco, gracias a Dios. Trabajé en saunas y habré estado 8 años en Liniers. Por eso no puede estar presente. Yo vivía con mi mamá y tenía que mantenerla a ella, a mi hermana Fabiana, a Laurita y en ese momento tenía cuatro chicos. Después el papá cayó con cáncer en los huesos. A él a veces lo veía pidiendo comida. Yo preferí trabajar de eso”.