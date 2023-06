La mamá de L-Gante fulminó a la nueva novia de L-Gante: “Estuvo Tamara Báez, pero esa chica...”

L-Gante sigue detenido, lo que ha generado una movilización en su entorno tanto en las puertas del recinto como en las redes sociales, donde se exige su pronta liberación. Durante estos días, el cantante sufrió un desmayo y requirió atención médica, además de que L-Gante aseguró a través de cartas que entrega a su abogado que se siente como “un preso político mediático”.

En una entrevista en Socios del Espectáculo, Claudia Valenzuela, madre de Elián (nombre real de L-Gante), expresó su angustia por la situación actual de su hijo. En sus declaraciones, Valenzuela destacó que esta situación ha permitido identificar quiénes son los verdaderos apoyos en el entorno de Elián.

Claudia, la mamá de L-Gante, habló sobre las personas que han apoyado al cantante.

“Esta situación sirvió para limpiar un poco el entorno, para sacar gente. Ustedes mismos los vieron: quienes lo acompañan a un show o a los programas de televisión, en su mayoría, acá no están”, comentó Valenzuela. Además, señaló que Elián cuenta con el respaldo de sus amigos cercanos, aquellos que realmente han estado a su lado durante estos difíciles momentos.

Sin embargo, al ser consultada sobre Macarena Hanna Bustamante, la nueva pareja de L-Gante, Claudia Valenzuela prefirió no abordar el tema y separarlo de la situación actual de su hijo. “Dejemos de lado esto sobre la chica con la que está saliendo, no hagamos mezclas con ese tema. Esta chica acá no ha venido”, enfatizó Valenzuela.

En sus declaraciones finales, Claudia Valenzuela aclaró que Tamara Báez, expareja de Elián y madre de su hija Jamaica, ha estado presente y apoyándolo durante este difícil momento. Sin embargo, hizo hincapié en que no ha habido ninguna otra chica más involucrada en el entorno de L-Gante.

Quién es Macarena Hanna Bustamante

Luego de que Tamara publicara su primera foto con Gonzalo Escudero, L-Gante compartió una foto en sus historias de Instagram con su nueva enamorada. Macarena Hanna Bustamante tiene más de 116 mil seguidores en la red social, donde postea fotos y videos, sobre todo en ropa interior y mostrando su figura.

Foto: captura pantalla Instagram

No es mucho lo que se sabe de Macarena, pero según sus posteos de Instagram. La primera de estas es una foto de una escultura de San la Muerte que ella está tocando. Su fanatismo por la figura es tal que incluso se lo tatuó en la parte alta de su espalda, tatuaje que también compartió en sus redes.

La nueva novia de L- Gante es fanática de San la Muerte

Desde que L-Gante estuvo detenido, la joven publicó una foto con un mensaje de apoyo en sus redes sociales, donde aseguró: "