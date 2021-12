En esta época del año son muchas las personas que deciden comenzar a cuidarse con las comidas para sentirse más livianas y frescas frente a las altas temperaturas con la llegada del verano. Por eso es común escuchar en conversaciones familiares o con amigos consejos para una alimentación más saludable, nuevos ingredientes para incorporar en las cocciones y cambios de hábitos.

Incluso en redes sociales es frecuente la viralización de recetas rápidas, fáciles y económicas para cumplir con los requisitos de ser una preparación sencilla, sabrosa y sana. Pero esta vez en Twitter se volvió viral una insólita anécdota relacionada con la comida pero lejos de ser una costumbre a imitar.

La usuaria Conty Rizzotti reveló el pequeño error que cometió su pareja a la hora de incorporar un nuevo alimento a su alimentación.

Según contó, el joven quiso comprar sal del Himalaya pero terminó comiendo sales de baño por equivocación. “Mi novio empezó una dieta y se compró sal de Himalaya. La probé y le dije es horrible y que tiene olor a perfume, así que me compre sal normal. Hoy leyendo el empaque de su sal, me di cuenta que es SAL DE BAÑO. Hace dos semanas que come con esa sal”, reveló divertida la internauta.

Confundió sales de baño con sal del Himalaya

Rápidamente su tuit se viralizó y comenzó a recibir cientos de reacciones y respuestas de otros usuarios con experiencias parecidas. Por ejemplo, Caro Frei recordó cuando su hermano le quiso arrebatar lo que parecía un bombón de chocolate pero resultó ser un jabón.

Otra usuaria contó una anécdota parecida

Luego, la creadora del tuit original compartió una foto del paquete de las famosas sales remarcando el apartado que aclara que se trata de un producto de higiene. “Nunca le hizo ruido que la sal estaba con LOS PRODUCTOS DE BAÑO Y CUIDADO CORPORAL”, quiso saber una seguidora indignada.

Quiso comprar sal del Himalaya y eran sales de baño.

Por más insólito que parezca, las intenciones del joven a priori fueron buenas ya que la sal del Himalaya tiene muchas propiedades como:

Combatir la retención de líquidos.

Regular el pH de la sangre.

Aumentar la absorción de nutrientes.

Incrementar el nivel de energía.

Mejorar la salud vascular.

Reducir la presión arterial alta.

Combatir las migrañas.

Calmar los calambres musculares.

Confundió sales de baño con sal del Himalaya: las mejores reacciones en Twitter

La indignación de una usuaria

El divertido consejo de un usuario de Twitter

Las mejores reacciones de Twitter.