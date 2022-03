El 11 de marzo de 2019 ocurrió el sucedo que cambió para siempre la vida de Sergio Denis, su familia y fanáticos: fue el día en que el artista cayó del escenario durante una función en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

La caída de Denis se dio a casi 3 metros de profundidad, cuando pisó mal y cayó al foso de la orquesta. Un momento que quedó grabado en video por los asistentes al evento.

La caída de Sergio Denis ocurrió un 11 de marzo de 2019.

Tras varias semanas internado en Tucumán, Denis fue trasladado a la clínica de rehabilitación Alcla, en Belgrano, en la que falleció el 15 de mayo de 2020, a la edad de 71 años.

El mensaje de la hija de Sergio Denis, a tres años de su caída

En una fecha como hoy, en el aniversario número 3 de la caída del artista del escenario, su hija, Bárbara Hoffmann, publicó en las redes sociales una serie de fotos del músico antes del accidente, las cuales estaban acompañadas por un pedido de justicia.

Sergio Denis falleció dos años después del accidente. Foto: Instagram/barby.hoffmann

“Hace 3 años recibimos la peor de las noticias. Estas fotos fueron tomadas el 11 de marzo de 2019, unos minutos antes de comenzar a dar un show que, a diferencia de los miles que hiciste en infinidad de lugares y escenarios distintos, terminó en una tragedia que nadie esperaba”, comenzó su escrito la hija de Sergio Denis.

Sergio Denis durante su último show en Tucumán. Foto: Instagram/barby.hoffmann

Luego siguió: “Estas fotos denotan la felicidad y plenitud que te acompañaba, seguramente sin imaginarte que este sería el final de todo, al menos en este plano”.

El mensaje de la hija de Sergio Denis. Foto: Instagram/barby.hoffmann

“Pasaron muchas cosas, pasó un mundo entre medio pá y después de ese 11 de marzo todo fue caos. Hoy 3 años después lo más raro es que aún a pesar de las imágenes, de los vídeos, de todas las pruebas que demuestran que las cosas se hicieron mal, seguimos sin respuestas y la pregunta es.. seguimos? Porque cada día que pasa tuvimos que seguir sin vos”, escribió Hoffman en su publicación.

Sergio Denis antes de la caída que cambió su vida. Foto: Instagram/barby.hoffmann

Qué pasa con la causa por la muerte de Sergio Denis

Carlos Monti habló con el abogado de la familia de Sergio Denis en Nosotros a la Mañana, donde reveló cómo sigue la causa por la muerte del artista.

“Está prácticamente paralizado el juicio que la familia de Sergio Denis le inició al Teatro Mercedes Sosa de la provinicia de Tucumán donde él, en marzo 2020, sufrió un accidente que le costó la vida”, reveló.

“Hablé con el Dr. Diego Colombo, abogado de la familia, y me contó que tuvo que correr a la fiscal a cargo porque no había hecho absolutamente nada. Estamos en 2022, el accidente fue en 2019, en dos años, ni siquiera llamó a declaración testimonial al director del teatro. Está todo parado porque los abogados que representan a Diego Colombo en Tucumán, ya que él tiene la matrícula en Capital Federal, van todas las semanas al juzgado por novedades y no hay nada”, explicó.

A tres años del accidente del artista, la causa está frenada.

Luego agregó: “Ahora corrieron a la fiscal a cargo y nombraron a otro, la fiscal que se fue es la Dr. Marta Mariana Rivadeneira, y seguramente va a haber más movimientos, pero puede haber implicancias políticas. No puede ser que en dos años no se moviera el expediente. Están pidiendo justicia por la memoria de Sergio Denis. La Justicia de Tucumán no hace nada”.

Además, el abogado de Denis señaló que el teatro donde ocurrió el accidente ya tenía antecedentes y que no se conoce el estado del lugar tras la caída: “Después del accidente de Denis se suponía que iban a tapar la fosa en la que cayó, pero no se sabe si con el tiempo lo hicieron o no”.