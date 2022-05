Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020, tras un largo periodo hospitalizado debido a una fuerte caída que tuvo en el teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, un 11 de mazo de 2019.

Desde entonces, sus familiares, especialmente su hija Bárbara Hoffmann, piden justicia por el cantante, un pedido que se refuerza en cada aniversario o fecha especial, como ocurrió este 15 de mayo. En diálogo con Radio Mitre, Hoffmann reveló la conexión que mantiene con su padre y las señales que ha recibido de él.

Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020. Foto: Instagram/barby.hoffmann

“Me pasó que yo estaba muy triste, hay días que son más difíciles que otros, me cuesta mucho su ausencia todavía”, comenzó su relato.

Luego explicó: “Yo viví con papá toda la adolescencia y él me cantaba cuando era chica Alfonsina y el Mar. Nos encantaba a los dos y me fui arriba de la montaña con el auto, quería rezar. Me subí al coche después y sonaba la misma canción que él me cantaba”.

Su hija Bárbara Hoffmann pidió justicia en el segundo aniversario de su muerte.

Para concluir su historia, la hija de Sergio Denis señaló: “Cuando me di cuenta de lo que pasaba, me lloré todo y me acuerdo que cuando bajé del auto, que había señal, llamé a mi mamá. Le conté llorando lo que pasó, lloré toda la vuelta a casa”.

El recuerdo de Bárbara Hoffmann sobre su padre

Hoffmann compartió en las últimas horas una foto de su padre en Instagram, en esta se lo ve sentado sobre una silla, en medio de lo que parece ser un jardín. En la imagen se lo ve descansando, con los ojos cerrados.

La foto que compartió la hija de Sergio Denis en el segundo aniversario de su muerte. Foto: Instagram/barby.hoffmann

Bárbara agregó un mensaje en la descripción del posteo para homenajearlo en el día en que se cumplieron dos años de su muerte: “Así te imagino siempre, acariciando el sol. 2 años sin vos”.

Además, agregó varios numerales haciendo el pedido de justicia y asegurando que lo ocurrido en Tucumán no fue un accidente.

Cómo fue la caída que terminó con la vida de Sergio Denis

El 11 de marzo de 2019 ocurrió el suceso que cambió para siempre la vida de Sergio Denis, su familia y sus fanáticos: fue el día en que el artista cayó del escenario durante una función en Tucumán.

El cantante cayó a casi 3 metros de profundidad, ya que pisó mal y terminó en el foso de la orquesta. Un momento que quedó grabado en video por los asistentes al evento.

Un 11 de marzo de 2019 ocurrió la caída.

El pasado mes de marzo, cuando se cumplieron tres años del suceso, el abogado que lleva la causa por lo sucedido señaló que el teatro donde ocurrió el accidente ya tenía antecedentes y que no se conoce el estado del lugar tras la caída: “Después del accidente de Denis se suponía que iban a tapar la fosa en la que cayó, pero no se sabe si con el tiempo lo hicieron o no”.