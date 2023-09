La furia en vivo de Virginia Gallardo luego de ser acusada de cómplice de Aníbal Lotocki: “Me indigna”

Luego de la muerte de Silvina Luna, fueron muchos famosos que mostraron su enojo y se sumaron a los pedidos de justicia. Entre la lista de figuras públicas que pasaron por el consultorio del médico acusado de mala praxis Aníbal Lotocki, se encuentra Virginia Gallardo, quien también se realizó una intervención quirúrgica con el cirujano.

Virginia Gallardo Foto: instagram/virchugallardo

A medida que pasan los días se conocen más detalles de la muerte de la modelo que conmovió a toda la sociedad. Hace un tiempo que Virginia Gallardo había manifestado su enojo en contra del médico y resaltó que la condena de los expacientes es “perpetua”.

El descargo de Virginia Gallardo por las acusaciones de ser cómplice de Lotocki

Sin embargo, en el programa “Socios del Espectáculo” en el que se desempeña como panelista quedó expuesta en el centro de una polémica que llevó a que varias personas la acusaran de defender a Lotocki, cuando fue ella una de las famosas que se mostró preocupada por su estado de salud luego de que varias víctimas del médico hayan sufrido complicaciones.

En el programa en vivo, decidió hacer su descargo ante los insultos y acusaciones que recibió. “¿Saben la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la Justicia?. Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas. Como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que hay cuatro personas muertas”, expresó con enojo la panelista.

Y luego manifestó: “Cuando yo fui a la Justicia, fue la misma Justicia la que me dijo ‘nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?’. Cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, dónde me operé, en las condiciones que me opere. Eso tendría que ser suficiente. Por eso me indigna”.

La panelista se mostró muy enojada por la situación y no dudó en dejar en claro que ella también es una víctima de Lotocki para quienes la criticaron y la señalaron como cómplice.