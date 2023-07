La fuerte revelación de Melody Luz sobre el momento de su parto: “Yo estaba perdiendo...”

Hace una semana, finalmente llegó el esperado momento para Melody Luz, quien dio a luz a Venezia, su primera hija junto con Alex Caniggia. El conductor y la bailarina se habían conocido el año anterior en “El Hotel de los Famosos”.

Aunque Melody compartió cada etapa de su embarazo con sus seguidores, ahora decidió contar detalles sobre el nacimiento de su bebé y un imprevisto que vivió en ese momento trascendental.

Alex Caniggia y Melody Luz junto a Venezia. (Instagram Melody Luz)

Con relación a su experiencia en el parto, la pareja de Alex Caniggia compartió: “El viernes, 14 de julio, yo estaba cumpliendo las 38 semanas de embarazo y, como tuve diabetes gestacional, mi obstetra me había recomendado que naciera entre las 38 y las 40 semanas. Días previos a este viernes, yo ya estaba perdiendo el tapón mucoso y me recomienda ponerme unos óvulos”.

“Yo sentía que me seguía bajando, pero nunca me imaginé que había roto bolsa. El tema es que nadie me había hablado de una fisura de bolsa, de cómo era. Desde las 8 de la mañana yo tenía la bolsa fisurada, eran las 8 de la noche y yo había hecho de todo”, compartió la bailarina sobre la inesperada situación que vivió durante el proceso de parto.

“Por tantas horas de haber perdido líquido, resulta que lo mejor era ir a una cesárea, cosa que nunca quise yo, pero era lo mejor para mí y para la bebé y así fue”, aseguró Melody, explicando que tomó la decisión de ir al Otamendi cuando llegó Alex a la casa.

El verdadero motivo por el que Melody Luz y Alex Caniggia no muestran el rostro de Venezia

En sus redes sociales, la pareja de Alex Caniggia explicó que prefirieron no mostrar el rostro de su hija, decisión que otros famosos también han tomado y que tiene que ver con la privacidad de la pequeña.

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, tiene su primer post en Instagram Foto: Instagram

“La exposición de menores de edad es algo a lo que estamos tan acostumbrados que ahora lo exigen ¿verdad? Me encantaría compartir todo con todas las almas buenas y amables que nos siguen”, comenzó explicando la bailarina.

Venezia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia Foto: Instagram

Sin embargo, Melody reveló que la razón detrás de su decisión es proteger a su pequeña de la negatividad: “Pero también hay tanta mala leche y malas intenciones dando vueltas, que no quiero que toda esa energía negativa llegue a mi pequeña”.