Alex Caniggia reavivó el conflicto con L-Gante y lanzó una punzante frase: “Te dejó tu viejo”.

Hace tiempo que L-Gante se convirtió en un cantante reconocido, y, sobre todo, un referente de la Cumbia420. Sin embargo, es uno de los artistas que tiene más acción dentro del mundo del espectáculo por su vínculo con Wanda Nara. Esta vez, el cantante sumó un nuevo capítulo en su enfrentamiento con Alex Caniggia.

Si bien hacía un tiempo que L-Gante y Wanda no se mostraban juntos, ya que la diva parecía estar muy enamorada de Mauro Icardi, todo cambió en los Premios Gardel 2023. En la ceremonia y la fiesta, el artista y la empresaria compartiendo contenido juntos e incluso L-Gante le prestó ropa para el “after party” a Nara.

Wanda y L-Gante juntos en los Premios Gardel 2023. Foto: Gentileza

La historia Alex Caniggia que enfureció a L-Gante

El artista se enfrentó nuevamente al hijo de Claudio Caniggia por un posteo que hizo el ganador de la primera edición de “El Hotel de los Famosos”. “Aunque el mono se vista de seda, mono queda. Barats. ¿Quién chorrea más grasa? #FULLBARATS”, escribió Alex en las historias de su Instagram junto a una foto de ambos en la ceremonia e hizo una encuesta etiquetándolos.

Alex Caniggia apuntó nuevamente contra Wanda Nara y L-Gante. Foto: Gentileza Instagram.

La respuesta del cantante de género urbano no tardó en llegar y respondió tajante a través de su cuenta personal de la misma red social. “Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica”, escribió sin piedad L-Gante.

Pero Caniggia decidió triplicar la apuesta y compartió en historias y en Twitter unas palabras que se metieron con lo más íntimo de Elián: “Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa. A vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa. No sabes ni expresarte, que mal te hace la falopa. Si hasta ves linda a Wanda, pero la vestís de blanco y es un lavarropa”, sentenció sin piedad.

El tweet de Alex Caniggia. Foto: Captura

Por qué están peleados Alex Caniggia y L-Gante

Alex Caniggia y L-Gante están peleados hace varios meses cuando la pareja de Melody Luz subió una historia a Instagram con la canción “I’m too sexy” de Right Said Fred de fondo. “Qué temón man, esto sí es música. Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y 90. Qué L-Gante ni nada de esa música de hoy en día pedorra”.

Luego, fue el cantante el que decidió hablar a raíz de los dichos de Caniggia: “Mi cadena es más grande que la tuya. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí”, escribió L-Gante y agregó: “Mi música podrá ser pedorra, pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo”.

Alex apuntó contra L-Gante y no le perdonó nada. Foto: Gentileza

Sin embargo, el conflicto no terminó ya que Caniggia le volvió a contestar y, periódicamente suele provocar al artista que decide no quedarse callado. Además, hubo varias amenazas de encontrarse y pelear.