Este es el verdadero motivo por el que Alex Caniggia no se va a casar con Melody Luz.

Alex Caniggia y Melody Luz recibieron la llegada de Venezia, su primera hija juntos. Sin embargo, el hijo de Mariana Nannis decidió dejar en claro que no piensa pasar por el altar con la bailarina y reveló el motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

La razón salió a la luz después de que Alex Caniggia presentara a Celeste Muriega en su programa como invitada para jugar.

Alex Caniggia y Melody Luz junto a Venezia. (Instagram Melody Luz)

El motivo por el que Alex Caniggia no se casaría con Melody Luz

“¿Es la primera vez que te casas?”, preguntó Alex. “Sí, nunca me he casado y creo que será la única vez”, explicó la bailarina y luego apuró: “¿Y tú, cuándo te casas (con Melody Luz)?”

Sin rodeos, el hermano de Charlotte Caniggia aseguró: “Yo no me voy a casar”. Sorprendida por la respuesta, Muriega dijo: “Bueno, pero viene el bebé...”. A lo que Alex cerró: “Sí, viene el bebé, pero no habrá boda”.

Sobre el motivo, el conductor guardó silencio, pero hizo referencia a que considera que es una mufa y podría traer mala suerte. A pesar de ello, aunque no tenga planes de casarse, el conductor muestra un gran amor por la bailarina y madre de su hija.

Qué significa Venezia, el nombre de la hija de Alex Caniggia

El nombre “Venezia” tiene origen en el idioma italiano y corresponde al nombre de la ciudad de Venecia, Italia. Venecia es una ciudad icónica y famosa en el nordeste de Italia, reconocida por sus canales, arquitectura única y rica historia cultural.

El nombre “Venezia” probablemente deriva de la antigua tribu itálica llamada “Veneti”, que habitaba la región en tiempos antiguos. A lo largo de la historia, la ciudad ha sido conocida por diferentes nombres en diferentes idiomas, pero en italiano se ha establecido como “Venezia”.

Alex Caniggia y Melody Luz. (Instagram).

La ciudad de Venecia es un importante destino turístico debido a su belleza, su carácter único y su patrimonio artístico y arquitectónico. Es famosa por su red de canales y puentes, la Plaza de San Marcos, la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Gran Canal, y su tradicional carnaval, entre muchos otros atractivos.

Algunos apuntan a que la elección de este nombre por parte de Caniggia y Melody Luz se debe a que hizo parte de sus destinos durante su viaje por Europa y que podría ser el lugar donde concibieron a la nena.