La fuerte opinión de Luis Ventura sobre el hecho que marcó la vida de su hijo Facundo: “Quiso saltear tiempos”

Luis Ventura es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país y con una extensa trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de los años ha revelado distintas primicias de los famosos. En dialogo con la revista Paparazzi, el periodista habló de sus tres hijos.

A pesar de estar acostumbrado a hablar de la vida de los famosos y no de la suya, el periodista habló de su hijo Facundo, quien hoy sigue sus mismos pasos en el periodismo y es panelista de “Empezar el día”, el programa que conduce Yuyito González.

La sincera respuesta de Luis Ventura al hablar de su hijo Facundo

Cuando le consultaron sobre los códigos en el periodismo, Luis Ventura respondió: “Hay cosas que no me gusta contarlas. Sobre todo cuando fui padre porque cuando tenés hijos ya pensás. Hay que rever algunas ideas que en el ímpetu de la juventud y de la soltería, total no depende nadie de vos, pero cuando tenés hijos pensás en la familia y ahí le das una vuelta de tuerca. Ese es el límite”.

Luis Ventura

Al hablar de la carrera que está realizando su hijo en el periodismo, el periodista comentó: “Para mí no es sorpresa. Hicimos Código Ventura, teatro con Ricardo Fort por las provincias, Venturísimo. Pero siempre dije que él quiso saltear tiempos”.

Luis Ventura y su hijo Facundo Foto: gentileza ciudadano n

“El quería ser Tinelli sin la que se fumó para ser quien es. Todo eso él no lo quería vivir. Entendió y ahí nació el verdadero profesional que es hoy”, expresó Luis Ventura sobre el camino profesional de Facundo.

Asimismo, le consultaron sobre quien piensa que es el mejor conductor de la televisión argentina, el periodista respondió: “Si buscás uno global Marcelo Tinelli, que es el señor televisor. Santiago del Moro es un gran presentador y maestro de ceremonias. Ángel de Brito me parece superlativo a nivel de medios de comunicación y espectáculos. Florencia de la V es show pleno desde su vestimenta”.