Billie Eilish entró en el selecto grupo de celebridades que tienen una figura en el Museo de Cera de Hollywood. Sin embargo, sus fans no están felices con el homenaje a la artista. Según los comentarios en las redes sociales, la estatua no se ve parecida a la joven cantante.

Una vez que se difundieron las primeras imágenes de la figura de cera dedicada a Billie Eilish, sus fanáticos no tardaron en hacerle llegar al museo de Hollywood sus críticas.

La figura de cera de Billie Eilish. Foto: Hollywood Wax Museum

Algunos de los comentarios señalaron que la estatua no se parece a la artista, e incluso aseguraron que luce hasta 10 años mayor de lo que en realidad es.

La figura muestra a la joven estadounidense con un traje blanco oversized, como suele usar y unos guantes que llevan bordado su nombre. Mientras que su cabello luce rubio platinado, con un flequillo recto, aunque en la actualidad lo lleve teñido de un color castaño oscuro.

Con tan solo 20 años, Billie ya tiene en su vitrina siete premios Grammy. Además de más de 47 millones de oyentes mensuales en Spotify. Por lo que el Museo de Cera decidió rendirle homenaje.

El particular estilo de Billie Eilish

Más allá de su enorme talento musical, la joven siempre llamó la atención por su particular forma de vestirse. La artista elige vestuarios con mucha producción, color y detalles y los acompaña por su característico pelo verde flúo en las raíces. Sus atuendos siempre son holgados, lo que hoy se conoce como “oversize”.

“No quiero que el mundo sepa todo sobre mí, por eso llevo ropa grande y holgada. Nadie puede opinar porque no ha visto lo que hay debajo. Nadie puede decir nada de eso porque no lo saben”, expresó en alguna oportunidad la cantante.