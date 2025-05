La explosiva pelea entre Lourdes y Katia “La Tana” que generó revuelo en Gran Hermano 2025: “Dejá de jo...”

Gran Hermano 2025 está en su punto más álgido. Tras la salida de Chiara por su mano a mano con Luz, la casa está en un ambiente lleno de incertidumbre, marcado por las dudas acerca de quiénes serían los más fuertes de la casa.

Con solo 11 participantes en la casa, las preguntas sobre las decisiones del Supremo son cada vez más frecuentes, al igual que las peleas. Esto último se evidenció con Katia “La Tana” y Lourdes, quienes se habrían hartado de la una de la otra a más no poder.

Así fue la pelea entre Katia “La Tana” y Lourdes

La pelea transcurrió en su habitación, cuando Lourdes le increpaba a la oriunda de La Matanza que le daba mucha prioridad al protagonismo en las coreografías. “Es al pe... te estás quedando como una víctima más”, espetó la joven.

“Si tenés un problema, hablás conmigo. Si yo te estoy diciendo que a mí es importante ser una vez protagonista, no me digas que es una pelotu** (...) Para mí no es una pelotu***, quiero hacer algo en la vida”, recalcó Katia “La Tana” con enojo.

Con esta respuesta, las hermanitas comenzaron a discutir a los gritos. “Vos no te gusta pararte temprano (...) no tenés responsabilidad para levantarte”, le recriminó la oriunda de Mar del Plata, a lo que su compañera le retrucó: “Me estás hablando mal a mí (...) te desconoces conmigo”.

“Chicas, dejen de gritarse”, intentó decir Sandra en pro de tranquilizarlas. Sin embargo, Katia “La Tana” se acercó de forma peligrosa a Lourdes, provocando más tensión: “Yo hablo como se me canta el or** (...) no me pongas la manito en la cara como hiciste con Luz (...) a mí no me hacés eso”, increpó Lourdes con enojo.

La reacción del público a la pelea entre las hermanitas

La disputa generó sumo debate entre sus seguidores. Mientras que algunos apoyaban a La Tana por hacer contenido en la casa, otros la acusaron de no hacer nada a lo largo del día. "La Tana es genial, genera quilombo constantemente. Es hasta gracioso su personaje", “Lourdes tiene razon la otra, se victimiza cuando nunca tiene ganas de hacer nada ni levantarse temprano, puede”, expresaron algunos usuarios.