Tras el versus entre Luz y Chiara: ¿quién quedó eliminada de Gran Hermano 2025?

Gran Hermano 2025 se encuentra en su punto más álgido. Con la salida de todos los familiares, se formó una nueva placa de nominados integrada por Chiara, Luz, Lourdes, Gabriela y Sandra.

En esa placa, Sandra, Lourdes y Gabriela fueron salvadas por el público con un bajo porcentaje (8,1%, 8,9% y 10,8%). Por lo que el foco se encontraba entre dos de las participantes más presentes de la edición: Luz y Chiara Mancuso.

Quién fue la participante eliminada según las encuestas

Ante la ansiedad presente entre los usuarios por la gala, muchos se escudaron en las conocidas “encuestas oráculo” del certamen. Una de ellas es la de Gastón Trezeguet, quien sentenció la salida de Chiara con más del 70,7% de los votos. Seguida a esta estaba Luz con un 21%.

La encuesta de Gastón Trezeguet que anticipa la eliminación de Chiara.

Seguida a esta se encuentra la de Fede Bongiorno, quien también vaticinó la salida de Chiara con un 70% de los votos en Instagram y un 65% en X (anteriormente conocido como Twitter). En ambos sondeos, la jujeña no sobrepasó el 30% de los votos.

Encuesta de Fede Bongiorno en "X". Anticipa la salida de Chiara.

La advertencia de Ulises si Chiara era eliminada de la casa

Seguidamente, en la casa también se presenta un clima de tensión. En medio de la incertidumbre que manejaba la hija de Alejandro Mancuso en la casa, Ulises habría tomado una tajante decisión: irse de la casa si su amiga era eliminada.

"Que la gente sepa que si hacen eso van a eliminar a dos, no a uno, porque yo también me voy (...) Que la gente sepa que si hacen eso van a eliminar a dos, no a uno, porque yo también me voy”, sentenció el cordobés ante sus fanáticos.

Quién quedó eliminada de la competencia

La gala inició con un estudio adornado de gritos por cada bando. Con sumas expectativas para lo que se vendría, los participantes debieron hacer previamente una escena de la serie “Casados con Hijos” para calmar las tensiones.

Luego de una exquisita presentación, los hermanitos se reunieron para despedir a una de las participantes más destacadas de toda la edición: Chiara Mancuso. “Sigan jugando. Cuiden a Ulises”, expresó la hija del exfutbolista.