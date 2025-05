Chiara confesó que le gusta una participante de Gran Hermano 2025: “Tenemos una conexión...”

Gran Hermano 2025 lleva cinco meses en vivo y en la casa más famosa del país pasó de todo. Hace unos días ingresaron los seres queridos a jugar y beneficiarle o perjudicarle a los participantes. Chiara es una de las más polémicas por su temperamento y el apoyo del público en su estrategia de juego.

La famosa tuvo la visita de su hermano Giovanni, pero este fue eliminado de una forma injusta, ya que el novio de Luz ganó el beneficio de sacar a uno y fue elegido el hermano de Chiara.

Esto desató una venganza en ella que finalmente tuvo revancha y pudo votar para que se vaya el novio de Luz. La hija de Mancuso es una de las jugadoras más polémicas por su estrategia y el público que la banca desde afuera.

Chiara de Gran Hermano 2025

“La Cobra” como ella se autodenominó confesó que se siente atraída por uno de los participantes con quien convive hace cinco meses.

Chiara de Gran Hermano 2025 contó quién es el participante del reality que le gusta

“Me gusta Luz”, le confesó Chiara a Ulises en el patio mientras charlaban. “Más te amo a vos igual”, le dijo con humor al cordobés que es su amigo y cómplice en el reality.

Asimismo, la participante contó que es reacia a los abrazos y besos de la gente, y solo si tiene confianza con el otro deja que se acerquen.

Lo más llamativo de la confesión es que ahora están enfrentadas en el voto del público. Si bien su relación no está en el mejor momento, la hija de Mancuso reveló que de verdad se siente atraída por la jujeña más allá de su idas y venidas entre ellas.

Chiara de Gran Hermano 2025 y Luz

En otro momento de su paso por la casa, la famosa había tenido un acercamiento con Tato, el uruguayo, pero no pasó más entre ellos.

Hace unas semanas, la participante expresó: “Me gusta mi vínculo con ella. Luz tiene un arreglo con su novio que es que, si está con otra mujer, está todo bien. Me atrae ella como persona, me gusta. Me parece muy hermosa y muy atractiva. Es mi tipo. Es un culebrón esto, para mí tenemos una conexión álmica”.