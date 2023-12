La escandalosa separación de Pitty La Numeróloga: infidelidad, estafa y una demanda judicial

Pitty La Numeróloga se convirtió en noticia, esta vez no por sus predicciones. Luego de renovar sus votos en 2018 en Brasil, la pitonisa decidió terminar su relación con José María Zozaya, y trascendieron todos los detalles de la escandalosa separación.

Tras hablar directamente con la protagonista, Maite Peñoñori confirmó en LAM que José María Zozaya, ex pareja de Pitty, está en muy malas condiciones ya que la numeróloga lo echó de su casa. Ahora vive en el depósito de una panadería y aseguró que la separación terminó en la Justicia.

La periodista aseguró que este caso “está judicializado”. También reveló: “Ella tiene de abogado a Cristian Cúneo Libarona y las versiones son muy distintas de un lado y del otro”.

"Pitty" la numeróloga Foto: web

En cuanto a la información que pudo obtener por parte de la numeróloga, aseguró que la separación se desencadenó tras una supuesta infidelidad: “A mí lo que me dice Pitty es ‘Yo lo enganché en algo’”, reveló la panelista de LAM.

Los detalles de la separación de Pitty La Numeróloga y José María Zozaya

La periodista compartió la frase textual de Pitty: “Yo le dije que cortáramos y prácticamente lo eché a la mierda’”. Además contó que, tras esta decisión José María Zozaya le hizo un reclamo económico por los años que estuvieron juntos. A pesar de no haber estado casados, sí tenían una unión convivencial y trabajaban juntos.

Por otro lado, Maite reveló que Pitty está atravesando una situación delicada con su padre, que está muy grave de salud y que le pidió un tiempo a su ex para poder atravesar ese período con más calma y después arreglar las cuestiones de las propiedades que tenían.

“En eso sí coinciden los dos”, señaló la periodista. A continuación reveló detalles de cómo vive el ex de la pitonisa: “Está en una situación bastante precaria, quedándose atrás, en un depósito de una panadería. Tiene dos horas de colectivo para poder ver a los hijos… Una situación medio compleja”.

La famosa numeróloga compartió consejos para destrabar las malas energías.

“Ella le pagaba a él un sueldo por llevarle la agenda”, sumó Maite y sacó a la luz que existe una causa judicial porque él creó una empresa fantasma: “La demanda que está en la Justicia tiene que ver con una estafa”, señaló.

“Ella dice que él creó una empresa y que facturaba sumas exorbitantes porque plata que, era de ella, se la pasaba a él”, explicó. Luego contó la otra versión: “Él dice que no: dice que no tiene un mango, lo dejó sin nada, que trabajó con ella toda la vida y que él se separó porque no la amaba más. Cuando se lo fue a decir, ella se enojó”.