La predicción de Pitty, la Numeróloga, sobre un posible hijo de Fátima Florez y Javier Milei

Fátima Florez hace años que es una de las figuras argentinas más importante en el mundo del teatro y la imitación. La actriz se convirtió en la imitadora más reconocida del país, pero desde que se conoció su reciente relación con Javier Milei, recientemente electo como presidente de Argentina, su imagen tomó mucha más importancia.

Si bien todo lo que sucede alrededor de Javier Milei da de qué hablar hace un par de años, el interés aumentó cuando se presentó como un gran candidato para la victoria en las elecciones presidenciales argentinas de 2023. Asimismo, lo que primero parecía una estrategia de campaña, la relación amorosa entre el político y la imitadora fue más allá, tanto que Fátima es la nueva Primera Dama.

Javier Milei ingresando al teatro Colón junto a Fátima Florez. (Gentileza Clarín) Foto: Gentileza

Esta vez, Pitty la Numeróloga hizo una predicción sobre el nuevo presidente y su pareja que dejó a todos sorprendidos. Y es que involucraría un aspecto en la vida de Milei al que, por el momento, no hizo ninguna alusión.

Fátima Florez y Javier Milei, en lo de Mirtha Legrand.

Esta es la predicción de Pitty, la Numeróloga, sobre Fátima Florez y Javier Milei

La astróloga habló en exclusiva con Socios del Espectáculo, el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Los veo bien, contentos, disfrutando. Me parece que hay un giro grande en la carrera de Fátima en el mes 12″, comenzó diciendo Pitty. “Van a estar ahí, muy conectados”, agregó.

Luego, sorprendió a todos en el piso con una curiosa predicción: “No vaya a ser que traigan una sorpresa y se embarace”. Sin embargo, rápidamente aclaró que no será a la brevedad: “No sé si próximo, pero me parece que va a haber una unión ahí y un cambio estructural grande”.

Fátima Florez es la futura Primera Dama junto a Javier Milei. Gentileza: El Universo.

“Por lo menos la oportunidad se la van a dar. Después veremos qué construyen ellos”, dijo la numeróloga sobre un posible embarazo. En otra línea, Pitty se refirió a la estabilidad económica del país: “Es un momento de transición hasta agosto de 2024 porque la Argentina tiene un año 8 que te pide la transformación y hay que gestionar esta transformación”.