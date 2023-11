6 cosas que seguro no sabías sobre Fátima Florez.

Fátima Florez y su lucha contra la anorexia: cuando era adolescente, Fátima estuvo tuvo un cuadro de anorexia grave. “Yo fui anoréxica en la adolescencia. Hasta ahora se me cierra el estómago por el estrés y no como nada. Estuve muy delicada, llegue a pesar poco más de 40 kilos en 1,70 metros que mido. Me veía gorda, me veía rara. No me aceptaba”, explicó en 2012.