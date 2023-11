Fátima Florez habló por primera vez luego del triunfo de Javier Milei: “La vida me sorprendió”

Luego del balotaje y el posterior triunfo de Javier Milei como el próximo presidente electo del país. Su novia Fátima Florez tuvo un rol muy importante en estos últimos meses de campaña, ya que lo acompañó en todo el proceso y fue un gran sostén emocional para el economista.

Fátima y Javier se mostraron muy unidos durante los festejos y en el escenario cuando el líder de La Libertad Avanza realizó su discurso de agradecimiento y de victoria. Una de las preguntas que más circulan en las últimas horas es el rol que tendrá la famosa en la nueva vida que tendrá su pareja a partir del 10 de diciembre.

Fátima Florez habló de su rol como primera dama Foto: gentileza para ti

Fátima rompió el silencio tras el triunfo de Javier Milei

La actriz estuvo en contacto con Socios del Espectáculo y allí habló sobre el nuevo presente que enfretarán dentro de pocas semanas, ella y su pareja. “Estoy feliz, movilizada, imagínate que fue un día largo el de ayer y con muchas emociones. Un día histórico, realmente, es un día histórico. No sé cómo explicártelo”, comentó emocionada Fátima.

“Fui a votar con el corazón y, realmente, esta sorpresa, este triunfo tan grande, con un porcentaje tan alto, es muy fuerte. Lo sentía, porque en la calle se sentía, en el cariño de la gente. Estoy muy feliz y orgullosa por todo eso”, agregó la actriz.

Al hablar del rol que tendrá, expresó: “Creo que se pueden combinar las dos cosas de una manera súper perfecta. Estoy preparando la temporada de verano, para estar en Mar del Plata y hacer, como hago siempre, los dos meses de temporada a full, con un megashow espectacular, que va a estar increíble”.

“Y, al mismo tiempo, acompañarlo a Javier en este rol tan importante, para el cual la gente lo eligió, prácticamente, de manera unánime. Sí, se pueden compatibilizar muy bien las dos tareas” añadió.

Al referirse a sus actividades cómo acompañante del presidente, señaló: “Siempre he hecho labores sociales y de caridad porque es algo que me hace muy bien al alma, que me llena el corazón, lo disfruto, lo hice siempre y lo haré más, porque me encanta, porque lo siento. Es un placer para mí realizar esta tarea”.

Por último, hablo de su amor por Javier Milei: “La vida me sorprendió, me atravesó el corazón. Me enamoré de un hombre que en este momento le toca ser el presidente de los argentinos. Es circunstancial podría haber tenido otra profesión”.