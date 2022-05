La china Suárez participó del programa uruguayo ¿Quién es la mascara? Se trata de un reality show donde varios famosos participan de una competencia de canto de manera incógnita, tapando su identidad con un disfraz. En la primera emisión del programa la modelo apareció dando un show disfraza de helado y cantó la canción de Frozen.

En esta cuarta emisión la China Suárez se arriesgó a más y fue por un clásico de The Beatleas, Let it Be. El jurado se emocionó e intentó reconocer quien estaba detrás de esa mascara. En un video de presentación se habían dado ya varias pistas, que tenía sangre oriental, que desde pequeña los domingos comía junto a tres personas, entre otras.

La China Suárez participó de un programa uruguayo y sorprendió a todos. Foto: Instagram

Una de las juradas creyó que era Lali Espósito y otro que se trataba de Luisana Lopilato. Pero los últimos dos sabían de quien se trataba.

Cómo descubrieron que la mascara de helado era la China Suárez

La china Suárez fue a duelo con otro de los famosos que participan disfrazados, luego de que ambas cantasen el publico y el jurado voto quién abandonaba el certamen y quién se quedaba. Luego de otra votación con otra famosa, la China Suárez fue eliminada del programa, entonces fue el momento de levantarle la mascara.

La China Suárez cantó disfrazada de helado en un programa uruguayo. Foto: Instagram

Fue entonces cuando le sacaron la mascara y todos se sorprendieron: “Que nervios, no daba más de la ansiedad”. Además contó que se sorprendió mucho por los recaudos que le hizo tomar el programa para que nadie se enterase de que era ella quien estaba debajo de la mascara.