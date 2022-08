L-Gante y Tamara Báez se han configurado como una de las parejas más mediáticas de la Argentina. Con varios idas y vueltas, el cantante y su pareja no paran de generar revuelo.

Es en este sentido que, en las últimas horas comenzó a circular, una vez más, el rumor de separación entre la pareja que nació durante la adolescencia de sus protagonista y, que tuvo como fruto del amor a una pequeña niña de nombre Jamaica.

L-Gante y Tamara Báez en España junto a su hija Jamaica. Foto: Instagram

La información acerca de que la pareja estaría atravesando un momento de ruptura fue brindada por Estefanía Berardi, panelista en el reconocido programa de espectáculos “LAM”; la misma anunciaba que efectivamente L-Gante y Tamara están separados pero que, “ellos van y vienen porque tienen muchas discusiones”.

L-Gante y Tamara Báez celebrando los cincos meses de edad de Jamaica. Foto: Instagram/Tamara Báe

“La información que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir. Ella un poco a través de sus redes daba pistas de esto que a mí me había llegado” relataba la panelista quien, por último agregó “Hoy te digo que están separados, no sé si se volverán a arreglar como ya pasó en su momento. Él se juntó a cenar con Marcelo [Tinelli] y estaba la mamá de L-Gante pero no Tamara”.

Cómo fueron las fotos de Tamara Báez sin L-Gante desde un hotel

Sumándose a los rumores de separación, tan solo unos pocos días atrás se pudo ver a Tamara Báez desde una habitación del Hotel Alvear sin la presencia de L-Gante y, arrojando un contundente mensaje.

Tamara Báez posó en bata y desde el baño de un lujoso hotel: “Solita”. Foto: Instagram

La mamá de Jamaica sentenciaba en su publicación “Solita vivo la vida minuto a minuto”, lo cual, le dio la pauta a sus muchísimos seguidores que las cosas no andan muy bien entre ella y el famoso cantante 420.