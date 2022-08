L-Gante volvió a la televisión, nuevamente de la mano de Marcelo Tinelli. El cantante formó parte de “Canta Conmigo Ahora”, el nuevo reality de El Trece. En su debut como jurado, recibió un inesperado piropo por parte de una compañera.

“Gracias por invitarme, Marcelo. Acá estamos como siempre, tarde pero seguro” dijo L-Gante en su paso por “Canta Conmigo Ahora”, en donde debutó como jurado. “Yo la paso de 10 acá. Pero hay algo que me pasa cada vez que vengo: cuando llego, me tienen explicar así... encima que estoy re loco, la tengo que cazar al vuelo” agregó el músico causando risas en el estudio.

Sin embargo, el cantante volvió a llevarse las miradas al recibir un piropo de una compañera. El conductor se acercó a Ana Devin por qué no había votado a favor de la performance de la participante y ella respondió: “Yo estoy un poco en una...”

Ante la repregunta de Marcelo, la artista se confesó. “Estoy muy desconcentrada por la presencia de L-Gante”, dijo nerviosa. “¿Te gusta?”, quiso saber el conductor. “Un montón de cosas me pasan...” agregó ella sonrojada e inhibida.

La sorpresiva confesión no terminó ahí. Tras la insistencia de Tinelli, Devin confesó su amor por el creador de Cumbia 420. “Siento una admiración profunda y me pongo nerviosa, tiemblo y no puedo mirar a la participante, porque miro todo el tiempo para el costado, y la voy a bardear...”

La reacción de L-Gante ante el piropo de su compañera

Marcelo Tinelli se acercó a L-Gante para repetirle los dichos de Ana Devin y el músico lo frenó: “Shhhh, que después me esperan con el cinto” bromeó en referencia a su relación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.

Siguiendo el juego, con humor, el músico agregó: “Ya me di cuenta porque, ya sé lo qué es... El conjunto es. Porque la otra vez vine de traje y nadie me dijo nada.”