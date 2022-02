Karina Jelinek fue víctima de una estafa millonaria donde, según declaró, le robaron 200 mil dólares y sus joyas. “Eran los ahorros de toda la vida” dijo.

Junto a su abogada, Ana Rosenfeld, presentaron la denuncia a la Justicia y dijeron que irán “hasta las últimas consecuencias”.

En una entrevista en El Trece, la modelo habló sobre su estafaddor. “El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí” dijo. “Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta que en realidad no era la persona que yo creía”.

“Le pedí que guarde mi plata en su caja fuerte porque yo no tengo una. Y resulta que no solo no tiene mi plata, sino que está inventando que yo le debo a él”, afirmó.

Karina y su abogada confiesan que la modelo tiene una carta fuerte para usar en el juicio. José Luis, el hombre al que acusan, firmó dos papeles que avalan la deuda.

“Hay un papel que certifica ante escribano público que yo le entregué el dinero para ser puesto en la caja de seguridad, tengo otro que él firmó cuando yo me cansé de esperarlo y reclamarle de forma informal mi dinero” contó la influencer en la entrevista.

Además trascendió que el hombre se ofreció a devolver la plata pero cuotas, algo que si bien la vedette aceptó, finalmente él nunca cumplió.

La emotiva carta que escribió Karina

Mientras afronta estas duras semanas, la modelo se escribió una carta a si misma y la publicó en su cuenta de Instagram.

“Nada me va a derrotar porque soy una Leona de la vida” dijo y agregó: “Esta fortaleza me la da Dios”.

“Soy afortunada de ya tener una hermosa familia y de la que tendré pronto. Soy afortunada de tener tantos amigos de verdad, que están en las buenas y malas. También de tener salud y elegir mi trabajo” escribió.

Karina Jelinek en una producción de fotos de la revista gente Foto: Revista Gente

“Soy independiente hoy y desde los 16 años. Soy afortunada de tener a mis papas juntos, que se aman y todos los días recibo sus oraciones…. Aún no termine…. También soy afortunada de tenerlos a ustedes, mis fieles seguidores”