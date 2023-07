Julieta Poggio recibió un inesperado regalo de una fanática: “No puede ser...”

Desde que salió de “Gran Hermano”, Julieta Poggio vive su mejor momento de fama, adonde va sus fanáticos le reconocen y le piden para sacarse una foto. Su popularidad creció considerablemente a pesar de que ya había participado de varias obras de teatro y películas como actriz y bailarina.

Julieta Poggio en los Martín Fierro Foto: instagram/poggiojulieta

Julieta tiene una lista llena de actividades a las que le invitan como ir a programas de televisión, radio o streaming o eventos junto a otros famosos. No hay dudas de que Julieta disfruta mucho de su presente ya que es todo lo que siempre quiso.

La exparticipante de “Gran Hermano” volvió a hacer lo que más le gusta que es bailar y dictó una clase especial de baile en Villa Devoto para chicas de todas las edades. Al seminario acudieron muchas fanáticas que aprovecharon el momento para demostrarle todo su amor.

El regalo especial que recibió Julieta

Fue por medio de sus historias de Instagram que Julieta aprovechó para mostrar todos los regalos, se pueden ver chocolates, cartas, peluches, entre otros regalos. “Gracias a todos los que vinieron. Feliz volviendo a hacer lo que amo”.

Julieta Poggio mostró el regalo de sus fans Foto: instagram/poggio

Lo que le causó emoción a la bailarina es una carta especial que recibió de una fanática, al abrir el regalo no podía creer que una nena le envió todos los ahorros que tenía. “Me envolvió todo esta nenita... Me mandó los ahorros, chicos, entienden. Yo me muero”, contó Julieta.

En el video que subió, comentó: “No puede ser. Para mí los papás no tenían ni idea”. Y agregó que quiere saber el contacto de la nena para devolverle la plata.

En las fotos se pueden ver varios billetes de 200,100, 50, 20 y 10 pesos que estaban envueltos en un papel junto a una dedicatoria especial que la nena le dedicó a su ídola.