Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos en bikini y con varias poses a través de su Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando una de sus seguidoras le preguntó qué significado tenía uno de sus tatuajes.

Jimena Barón subió a instagram una picante producción piletera. (instagram @jmena)

“¿La letra china qué significa?”, le consultó la usuaria por el que tiene en la parte baja de la espalda. A lo que ella reveló: “Me dijo el tatuador que era ‘dulzura’, pero una amiga china cuando viví en Nueva Zelanda me dijo que significa postres. Tengo tatuado postres en el culo”.

La revelación de Jimena Barón. (Instagram @Jmena)

El comentario de la artista, que tiene casi dos mil likes, no tardó en obtener todo tipo de reacciones. “Jajajaja jodeme”, “@jmena todo lo que está bien”, “Pues yo estaría orgullosa, amo los postres”, “Quien no ama los postres”, “Alto postre igual ¿no?”, respondieron.

Jimena Barón Foto: Instagram/jmena

El emotivo posteo de Jimena Barón sobre el aniversario de la muerte de su papá

Con el motivo de recordar a su padre, quien falleció en 2014 a causa de una descompensación mientras se estaba bañando, Jimena realizó un emotivo posteo.

La artista compartió en sus redes un sentido mensaje dedicado al aniversario de fallecido de su padre.

“Aguante fin de año, su inestibilidad, la insoportable tendencia cerebral a hacer balances. Por suerte se suma la fecha de aniversario de la trágica e inexplicable muerte de papá. La bronca de extrañarlo tanto no muy segura de que se lo merezca”, comienza diciendo en la descripción de las varias imágenes que subió.

El posteo junto a la foto de los hermanos Barón en el cementerio. (Instagram).

Y confesó: “Ayer me dijeron que parece que siempre estoy bien porque me muestro feliz y popsitiva y la verdad que no es así. Creo que es justo que Instagram a veces sea un lugar menos lindo y perfecto, más parecido a la vida, que la amo, pero a veces duele un montón como mi papá”.