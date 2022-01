Además de ser actriz, cantante y jurado, Jimena Barón es una gran influencer. Cada publicación que realiza en su cuenta de Instagram, en la que tiene 5.8 millones de seguidores, tiene miles de likes y comentarios.

Jimena Barón disfrutando del verano.

En esta ocasión, deslumbró frente al espejo con una bikini combinada. “Te debo el bronceado, pero te fío lo que quieras”, escribió en el pie del posteo que tiene más de 85 mil “me gusta” y cientos de reacciones de sus fanáticos.

Jimena Barón posó frente al espejo. Foto: Instagram/

“Te felicito por el cuerpazo que tienes”, “Diosss, yo te amo”, “Cada día más bonita mujer”, “No bueno, listo”, “Me encantás demasiado” y “Sos una obra de arte”, fueron solo algunos.

Las críticas de Lourdes Sanchéz hacia Jimena Barón

Lourdes Sanchéz estuvo de invitada en “Los Ángeles de la mañana”, programa del que se desempeñó como panelista, y habló sobre su paso por “La Academia”, en el que reemplazó a Jimena Barón como jurado.

“Los días que estuve en el jurado de La Academia los disfruté. ¡Me encantó! Me di cuenta que es mi lugar”, expresó y Ángel de Brito disparó: “Jimena Barón no te fuma”.

A lo que la mujer del Chato Prada le respondió: “Y yo a ella tampoco. No sé el odio de ella hacia mí, yo te puedo contar por qué ella no me cae bien a mí: es una cuestión de piel, de actitudes que he visto con mis propios ojos. No me gusta como se maneja. Ella te hace creer un personaje en la tele y cuando la ves detrás de cámara no es así de copada como se muestra”.