Jesica Cirio rompió en llanto al hablar sobre la infidelidad de Martín Insaurralde: “Fue muy triste”

Después de que se conocieran las imágenes de Martín Insaurralde en un yate con Sofía Clerici, y el posterior escándalo por el lujoso viaje que salpicó de cerca a Jesica Cirio, ya que va a ser investigada por la justicia por la fortuna de su exmarido.

A raíz de esto la conductora habló el pasado viernes en Telefe Noticias sobre el difícil momento que vive tras el escándalo de su exmarido y cómo busca resguardar a su hija Chloé de todo lo que se dice.

La reacción de Jesica Cirio al escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici Foto: vía país colla

Este domingo la conductora volvió a hablar en su programa sobre lo sucedido, esta vez fue Georgina Barbarossa quien la entrevistó y la contuvo mientras Jesica relataba entre lágrimas.

Jesica Cirio rompió el silencio y habló de cómo se enteró del escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Al hablar de cómo se enteró de la infidelidad Jesica fue sincera y respondió angustiada: “Fue muy angustiante, sentí mucha defraudación y frustración, me enteré como todos, si bien las cosas desde noviembre no estaban bien”.

Luego resaltó que se separó en noviembre y que había rumores de infidelidad y ella tenía sospechas. “No tenía confirmaciones de nada, solo cosas que no me cerraban y no me hacían bien ni feliz y ese fin de semana me enteré de todo”.

La modelo rompió en llanto y expresó: “Fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer que no era así, ya no sé qué pensar”.

“Sentí que todo lo que viví con él fue una mentira”, comentó. Ante la pregunta de si sabía de los ingresos de su marido o si tenía cuentas en el exterior, Jesica fue contundente: “No no tengo ni idea”.

“Mis autos los compró yo con mis gastos o los que he comprado en estos diez años”, agregó la conductora.

Luego sostuvo que no se arrepiente de todo lo que vivió, pero se cuestiona “¿En qué fallé? ¿Por qué pasó todo esto?” expresó la modelo.