Jenifer de Gran Hermano 2025 habló de su separación de Nano y contó el grave error que cometió: “Todos me dijeron...”

Gran Hermano 2025 les abrió las puertas de la fama a sus participantes tanto para los que siguen en el certamen como los que salieron. Jenifer conoció a Nano en la casa más famosa del país y comenzaron un romance que se intensificó al salir del juego. Sin embargo, hace unos días anunciaron el fin de su relación.

La exparticipante sorprendió con el comunicado sobre el fin de su relación con el joven santafesino. "Creo que ustedes merecen saber que mi relación con Nano llegó a su fin”, expresó en una historia.

“Con Nano ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tiene que ser. Lo que compartimos fue genuino. Vivimos momentos hermosos, que siempre voy a valorar, agregó en el comunicado Jenifer.

“Fue una etapa linda que llegó a su fin, y me quedo con lo bueno que nos dejó. No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas”, cerró la famosa.

Por su parte, Nano rompió el silencio y contó su verdad: “Tengo mucho respeto por ella y su familia, y hoy en día somos dos personas libres. Nada malo pasó. Para mí estaba siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos, volviendo poco tiempo a mi ciudad”.

“Simplemente invertí el orden de prioridades. El tiempo siempre acomoda las cosas en su lugar. Para mí, Tonni está en el puesto 1, 2 y 3 y hoy es la única persona a la que me debo incondicionalmente”, cerró el oriundo de Santa Fe.

Tras el impacto de la noticia, Jenifer habló de separación e hizo mea culpa. "Yo sé dónde me metía, pero a mí no me importó. Yo quise apostar al amor y aposté. ¿Me fue mal? Sí, me fue mal. Un aprendizaje más que tengo en la vida", expresó en una transmisión que hizo en vivo.

“Nadie muere de amor, no me voy a morir por separarme ni nada de eso. Simplemente fue así. Todos me dijeron lo mismo: perdiste un GH, hiciste esto, hiciste lo otro... No me importa, yo cuando las cosas las hago, las hago de corazón, porque las siento y porque me salen y voy a todo o nada”, comentó con sinceridad la famosa.

“Es así, o blanco o negro, con el gris no. Yo soy esto. No me arrepiento de haberlo hecho“, agregó sobre el error que cometió al ingresar a Gran Hermano y apostar al amor antes que al juego.