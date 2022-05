Se acerca pronto la final de “El hotel de Famosos” y la ansiedad ya se empieza a sentir entre los participantes. El clima que se vive es de gran tensión, es en este sentido, que en la noche del jueves se pudo ver a través de la pantalla de ElTrece un fuerte cruce entre Matilda Blanco y Sabrina Carballo.

El mismo se dio en el marco de un repechaje por parte de quienes ya abandonaron el hotel, a poco de la gran final, por lo cual, la actitud de quienes creían saborear la corona no es de gran bienvenida hacia los nuevos/viejos huéspedes.

Qué pasó entre Sabrina Carballo y Matilda Blanco

Matilda Blanco es una de las participantes que regresó al hotel por su repechaje y, siendo propio de su personalidad, la misma pisó fuerte a tan solo minutos de su reingreso. En en este sentido que, durante el desayuno comenzó a crearse una bola de nieve entre ella y Sabrina Carballo que terminaría con la actriz en llanto y al borde de abandonar el programa.

“Sos una mosquita muerta” fue la frase que disparó Matilda y que terminaría por desatar la rabia en Sabrina, quien le repitió hasta el hartazgo a aquella que “no le faltara el respeto”, de lo cual, la asesora de moda hizo oídos sordos argumentando que no era nadie para exigirle tal cosa, a pesar de la filosa sentencia de Sabrina “Vos sabés quién soy yo”.

Fuerte cruce entre Matilda Blanco y Sabrina Carballo en “El Hotel de los famosos”. Foto: Captura de pantalla

La discusión duró varios minutos, donde Matilda aseguraba estar jugando mientras que Sabrina sostenía “Sos una maleducada, yo no estoy jugando. No me faltes el respeto porque la vas a pasar mal”, lo cual, a la asesora de moda no le movió ni un pelo y respondió “Ay, no sabés como me afecta...”.

Pero eso no es todo, fue la frase “¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi por lo que te dije? Anda a llorarle a él” que disparó Matilda lo que terminó por causar furia en la actriz, quien, desbordada decidió abandonar la pelea y retirarse llorando, amenazando con dejar el programa y sentenciando “No me digas mosca muerta porque no lo soy. Sos una desubicada, una señora grande maleducada”.