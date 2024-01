Fran Stoessel habló por primera vez sobre el supuesto romance con Julieta Poggio

En los últimos días, Fran Stoessel no evitó los reflectores durante la celebración del cumpleaños de Lizardo Ponce y abordó con buena onda los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Julieta Poggio, exintegrante de Gran Hermano 2022.

Ante la consulta del cronista de LAM (América TV), el programa de Ángel de Brito, sobre su supuesta relación con Poggio, Fran respondió cortésmente: “Con Juli tenemos una gran relación, pero alejados de las cuestiones íntimas”. Al indagar sobre su estado sentimental, el notero de LAM recibió una contundente respuesta: “Sí, sí, estoy solo”.

Qué dijo Juli Poggio sobre los rumores de romance con Fran Stoessel

Por otro lado, Juli Poggio, habló hace algunas semanas sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el hermano de Tini Stoessel. En una entrevista en LAM, la joven dejó en claro su situación sentimental y desmintió las especulaciones.

Julieta Poggio estaría en una relación con Fran Stoessel

“Estoy re soltera, disfrutándolo, enfocándome en mí y en mi carrera”, reveló Poggio, negando así cualquier romance. La ex hermanita explicó que conoció a Fran en un boliche y que, si bien compartieron salidas a bailar, las especulaciones sobre una relación íntima eran falsas.

Julieta Poggio y Fran Stoessel.

Poggio no dudó en expresar su perspectiva sobre las dinámicas en las relaciones: “Siento que las mujeres son diferentes, esperan a que nosotras hagamos el trabajo, yo no doy vueltas, voy de frente. Me cansa”. Además, desmintió cualquier romance con su compañero de elenco en “Coqueluche”, Agustín Sullivan, despejando así los rumores que circularon en semanas anteriores.

La picante pregunta de Tini Stoessel que puso en aprietos a su hermano

En el streaming de Rumis, Tini Stoessel realizó una pregunta “indiscreta” a su hermano Fran sobre su estado sentimental. Sin rodeos, Tini le preguntó: “¿Vos ya te pusiste de novio o siguen todavía…?”. A lo que Fran respondió negativamente, pero la cantante repitió: “¿No estás de novio?”. Sin embargo, su hermano le aclaró que no estaba en pareja.

Fran Stoessel es el hermano mayor de Tini.

Durante la interacción, se mencionó que Fran había afirmado anteriormente que nunca estuvo enamorado, a lo que Tini respondió que sí lo había visto enamorado, aunque de una persona que le había roto el corazón.