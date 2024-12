¿Fin del amor? Aseguran que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no están más juntos

Varias idas y vueltas tuvo la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa desde que se conocieron. Muchas veces habían circulado rumores de separaciones, pero en los últimos días las cosas parecían estar bien. De hecho, ambos estaban participando del documental de él en Punta del Este. Pero todo eso, habría cambiado según LAM.

Qué pasó entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

El periodista Ángel de Brito, empezó a indagar en el tema y en LAM insinuando cosas dijo: “No veo fotos juntos tampoco, he visto con amigos”. A partir de ahí, empezó la charla, los rumores y luego, los panelistas confirmaron la fuerte información. “Me están diciendo acá que parece que cortaron. A él no le voy a preguntar porque me va a mentir. Se habrían medio peleado y acto seguido él se fue a Uruguay”,

Marcelo Tinelli se hizo una intervención previo a la final del Bailando 2023.

Además, Pepe Ochoa, agregó otra información en medio del debate sobre la relación entre Tinelli y Milett: “Entrenaban juntos en el mismo lugar y ella cambió de sede”, dijo. Todo esto pasa en los días previos al lanzamiento de la docu-serie sobre la vida de una de las familias más famosas del país, que se estrenará el 17 de enero del 2025 en Prime Video.

El adelanto de la serie “Los Tinelli”.

Qué dijo Milett Figueroa sobre su relación con las hijas de Tinelli

“A Cande y a Mica siempre las veo. Cande está de viaje. Desde que se casó, se fue a vivir a España, y las pocas veces que llega compartimos cada vez que podemos. Siempre nos estamos hablando para preguntarnos cómo estamos. Hay una buena relación, de hecho”, le expresó la peruana a LAM hace 10 días y agregó: “Yo no pretendo ser ni la madrastra de nadie ni la amiga de nadie. Se va a formar un vínculo si es que así se da. No se tiene por qué forzar nada, porque lo forzado de alguna manera tiene una fecha de caducidad”.