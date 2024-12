¿Con ayuda de Marcelo Tinelli? El nuevo trabajo que inició Paula Robles para enfrentar la crisis

Paula Robles, destacada por su carrera como bailarina y exesposa de Marcelo Tinelli, sigue marcando su presencia en el ámbito artístico, a pesar de haberse alejado de la televisión hace años. Con su estilo auténtico y carismático, ha preferido mantenerse en un perfil discreto, enfocándose en iniciativas creativas que muestran su amor por la danza y la expresión corporal.

Marcelo Tinelli y Paula Robles volvieron a compartir momentos.

Recientemente, la artista dio a conocer el estreno de una obra dirigida por ella, que tuvo lugar la semana pasada en la zona de Colegiales. El proyecto, titulado “A cielo abierto (se abre la tierra, como en el cielo)”, promete ofrecer una experiencia única.

Según lo compartido por Paula en sus redes sociales, la obra invita al público a “empezar por el vacío, descubrir” y abrazar el “constante equilibrio”. La publicación recibió el apoyo de Marcelo Tinelli, quien no dudó en darle un “like”, lo que demuestra la buena relación que ambos mantienen a pesar de su separación.

Además de su labor como directora, Paula Robles se dedica a enseñar disciplinas como la “Técnica Alexander” y “TaKeTiNa”, métodos que fusionan el ritmo, la reeducación corporal y la coordinación. Estas prácticas reflejan su compromiso con el bienestar y la creatividad, áreas en las que ha encontrado su propósito desde que se alejó de los reflectores.

Paula Robles.

La relación que mantienen Paula Robles y Marcelo Tinelli

Paula y Marcelo Tinelli se conocieron en Ritmo de la Noche, el icónico programa conducido por el empresario. En ese momento, Tinelli estaba casado con Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, pero la relación profesional con Paula evolucionó y dio paso a un amor que marcaría un antes y un después en sus vidas.

Sin embargo, ese comienzo estuvo marcado por tensiones. En una entrevista, Soledad Aquino recordó el impacto de la separación: “Nunca pensé en separarme. Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo”. Con el tiempo, Aquino logró superar ese dolor, aunque reconoció que al principio fue complicado adaptarse a la nueva dinámica familiar.

Paula Robles, ex de Marcelo Tinelli se dedica a lo que más ama.

La relación entre Paula y Marcelo prosperó, y juntos tuvieron dos hijos, Francisco y Juanita. Sin embargo, en 2009, Tinelli confirmó el fin de su matrimonio con Robles. “Tengo una excelente relación con Paula, eso habla de lo que ha sido nuestra relación. Lo intentamos hasta último momento, pero no se pudo”, confesó en una entrevista.

Hoy en día, Paula Robles y Marcelo Tinelli mantienen una relación basada en el respeto mutuo y el bienestar de sus hijos. Aunque sus caminos se separaron hace más de una década, el vínculo entre ellos sigue siendo cordial. Tinelli ha apoyado públicamente algunos de los proyectos de Robles, como su nuevo espectáculo, demostrando que, a pesar de las diferencias, ambos priorizan los logros y la felicidad del otro.