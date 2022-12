Fiebre de Mundial: Choripan, empanadas o torta fritas, qué comida argentina sos según tus “vibes”

En medio de la fiebre del Mundial Qatar 2022 y para agunatar la ansiedad entre partidos, una usuaria de las redes sociales creó una trivia para saber qué comida típica argentina sos. En base a una lista variada de preguntas y opciones prefijadas de respuestas, los usuarios pueden jugar y sorprenderse con los resultados.

“Respondé unas preguntas y te digo qué comida argentina sos dependiendo las vibes (vibras) que me das”, indica en la decripción antes de comenzar el Quiz. Y advierte: “Perdón si te sale algo medio chot* I don’t make the rules (Yo no hago las reglas). Hago esto porque estoy nerviosa por el partido de mañana y me aburro, bai (Bye: chau)”.

El juego no tardó en circular por Twitter y alcanzó su punto máximo en la previa del partido de Argentina antes Croacia por la clasificación a la final al Mundial Qatar 2022. Y los usuarios obtuvieron resultados de todo tipo como “tortafritas”, “Choripan” o “empanadas”.

Las preguntas para decifrar la personalidad de los usuarios giran en torno a gustos, comportamientos, preferencias y nivel de fanatismo con la copa del mundo. En total son 16 las consultas que cierran con “¿cuál es tu jugador de la scaloneta favorito?” en el análisis de las respuesta revela cuál comida de la cultura nacional te identifica más.

El resultado de la comida incluye también un análisis acerca de la personalidad basado. Por ejemplo, quienes hayan obtenido como conclusión que son “Palitos de la Selva”, el desglose de esta clásica golosina de las infancias argentinas asegura: “Inteligente, prolijo y ordenado. Autoexigente y perfeccionista. Sos una persona muy interesante, que sabe mucho, que siempre tiene algo que aportar y que a todos les interesa escuchar. En el fondo tenés un poco una necesidad de valoración y aceptación sobre la que tendrías que trabajar”.

La reacción de los usuarios a la trivia

Usuarios de todas las edades se animaron a participar de el encuesta y a compartir sus resultados en Twitter. Entre los más destacados se encuetran quienes fueron calificados como “Torta de los 80 golpes”, “Alfajorcitos de maicena”, “Vitel Toné” o hasta “pan dulce con fruta abrillantada”.

Si bien algunos aseguraron que los resultados no fueron los esperados, muchos más aseguraron sentirse completamente identificados con la comida que resultó y con su descripción. Si querés conocer qué comida típica de Argentina sos acá encontrás la encuesta.