Fernanda Vives volvió a hablar de “La Tota” Santillán tras su muerte y dejó una dura advertencia: “No provoquen”

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Daniel “La Tota” Santillán hubo conmoción en el espectáculo y la movida tropical. El conductor fue encontrado sin vida en su casa en la zona oeste de Buenos Aires con el 90% del cuerpo quemado. Luego de conocerse el triste final del famoso, su expareja Fernanda Vives, rompió el silencio e hizo un fuerte descargo que fue criticado en los medios de comunicación.

Lejos de quedarse callada por los comentarios negativos, la exvedette volvió a hablar en redes sociales. En su momento, la famosa lo denunció públicamente por violencia de género y es por eso que volvió a remarcar lo que hizo “La Tota” y no olvidarse de los hechos cuando estuvieron en pareja durante ocho años.

La mediática volvió a la carga y dejó una contundente historia de Instagram haciendo referencia a la muerte de su ex. “Escucho cada cosa… Y… ¡No les conviene que hable porque de cada uno puedo hablar eh!”, expresó sin filtros Fernanda Vives.

Fernanda Vives volvió a la carga y dejó un contundente mensaje por la muerte de "La Tota Santillán"

“No provoquen a la fiera que aún está de vacaciones”, comentó la exvedette junto a la foto de una mujer con la boca tapada con cinta roja en referencia a ella misma.

El descargo que hizo Fernanda Vives cuando se enteró de la muerte de “La Tota” Santillán que abrió debate

En lunes a primera hora cuando se conoció la noticia de la muerte del famoso conductor, Fernanda Vives hizo un video de descargo y comentó: “Obviamente estoy al tanto de todo lo que pasó. No quiero hacerme la bolud… y no decir nada y seguir en mi Instagram como si nada. Primero, me quiero solidarizar con sus hijos”.

“A él no lo voy a nombrar, para mí es un tema absolutamente terminado, pero sí me quiero solidarizar con sus hijos que no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Así que les doy mi más sentido pésame a sus cuatro hijos”, agregó Fernanda Vives.

Luego fue tajante y manifestó: “Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, loco. La gente que no tiene huevos. Se creen que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo o dignificarlo. No me parece bien y me hace mal leer todo esto”.