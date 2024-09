El polémico comentario de Josefina Pouso sobre la muerte de “La Tota” Santillán: “Se murió Hitler ¿y qué?”

Desde que se conoció la triste noticia de la muerte de Daniel “La Tota” Santillán hubo conmoción en el ámbito de la movida tropical por su drástico final. Fernanda Vives, expareja del famoso se expresó duramente sobre su ex con quien aseguró que pasó por violencia de género. Ahora fue Josefina Pouso, amiga de la exvedette, la que dio su opinión del conductor fallecido.

Mientras trataban el tema de la muerte del famoso y los comentarios que recibió, Josefina, panelista del programa salió al cruce de sus compañeros y defendió a su amiga: “Es una mujer que no se detiene dos segundos. A ella le agarra la emocionalidad y lo va a escupir y ella es así. No estoy diciendo ni que está bien ni que está mal”.

Asimismo, agregó enojada: “¿Pero por qué tenemos que lamentar siempre la muerte de alguien?”. A lo que uno de sus compañeros le retrucó: “Porque hay gente que está todavía en el velorio despidiéndolo”.

Josefina Pouso siguió con su descargo y comentó con enojo: “Ok, se murió Hitler ¿y qué? ¿Vamos a estar todos diciendo que era maravilloso porque tenía un entorno de diez personas?”.

Josefina Pouso comparó a "La Tota" Santillán con Hitler y generó polémica

Sus palabras no cayeron bien en el piso y Flor de la V, conductora de Intrusos, expresó: “Igual la comparación... Hitler hizo el holocausto. No se puede comparar. Yo entiendo que es tu amiga y que vos la quieras defender, pero no se puede decir cualquier cosa”.

“Me parece que hay algo que sucede y es que murió. Hay una persona que no se puede defender, habrá hecho cosas que Dios lo juzgará... Pero murió trágicamente de una manera espantosa... ¿Qué más?”, agregó la conductora.

Luego, Josefina Pouso reflexionó y comentó: “Yo como amiga, si ella me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho ‘ni en ped* subas ese video’. A lo que voy, es que la puedo entender en su emocionalidad. No digo que lo comparto”.

Las declaraciones de Fernanda Vives al enterarse de la muerte de “La Tota” Santillán

Al conocerse la noticia de la muerte de “La Tota” Santillán, Fernanda Vives hizo un descargo en sus redes sociales que fue muy criticado. “Obviamente estoy al tanto de todo lo que pasó. No quiero hacerme la bolud… y no decir nada y seguir en mi Instagram como si nada. Primero, me quiero solidarizar con sus hijos”, expresó en un video la exvedette.

“A él no lo voy a nombrar, para mí es un tema absolutamente terminado, pero sí me quiero solidarizar con sus hijos que no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Así que les doy mi más sentido pésame a sus cuatro hijos”, agregó Fernanda.

Luego fue contundente y comentó: “Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, loco. La gente que no tiene huevos. Se creen que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo o dignificarlo. No me parece bien y me hace mal leer todo esto”.