Murió Ricardo Piñeiro, el reconocido representante de modelos de los 90

Ricardo Piñeiro, ex representante de reconocidas modelos, fue trasladado este lunes al sanatorio Otamendi tras sufrir un ACV. Desde entonces, permanceció intubado y en un estado muy delicado. El reconocido manager fue encontrado con pocos signos vitales en su departamento del barrio porteño de Recoleta, tras la llamada de un amigo al 911. Finalmente, falleció este miércoles 29 de noviembre.

La historia de vida de Ricardo Piñeiro

Ricardo Piñeiro era uno de los representantes de modelos más reconocidos del país. Tanto así que en los años 90 fue el descubridor de las modelos más importantes. Junto con Pancho Dotto competían por representar a las caras más conocidas del momento. Piñeiro fue representante de modelos como Mariana Arias, Paula Chaves y Andrea Frigerio.

Quién es Ricardo Piñeiro: el reconocido representante de modelos de los 90´

Hace algún tiempo, Piñeiro se había alejado de la escena pública y se refugió en su familia y perros; lejos de los flashes superó momentos difíciles como la depresión. Situaciones que lo hicieron acercarse a su lado más espiritual; lejos de eventos y reuniones sociales; se unió a la iglesia de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, congregación de la que es voluntario, y también desarrolló sus habilidades como fotógrafo, una actividad que le permite despejarse y transmitir su mirada acerca del mundo.

Ricardo Piñeiro exhibe sus obras en diversas muestras artísticas. En julio inauguró una exposición fotográfica que incluye imágenes de puertas icónicas y de edificaciones emblemáticas de Buenos Aires.

El manager de modelos, en una entrevista hace algún tiempo atrás, había expresado: “En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa” y detalló: “Empecé a tomar un poquito de más. Ahí recurrí a Alcohólicos Anónimos, al lado de la iglesia, y me salvó la vida. Hace cinco años que no tomo alcohol”.

El representante de modelos cambió el rumbo de su vida dedicándose a la fotografía y al cuidado de sus perros, ya que es un apasionado por los animales.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, compartió la siguiente reflexión: “Recordemos que la mejor manera de prepararnos para el futuro es vivir bien el presente. Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de nadie”.