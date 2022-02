Evaluna es una de las artistas más influyentes del último tiempo. La hija de Ricardo Montaner se casó con el reconocido cantante Camilo, con el que están esperando un hijo.

Transcurriendo los primeros meses de su primer embarazo, ambos están muy contentos. Sin embargo, no todo es color de rosas. La cantante contó como lo estan viviendo en la intimidad.

La hija de Ricardo Montaner compartió una sesión de fotos donde utilizó un ramo de flores para evitar la censura de Instagram. Foto: Instagram/evaluna

“Hubo una parte que fue horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness, que son para los mareos, usé aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho” contó en una entrevista con Infobae y agregó: “Camilo me cuidó muchísimo”.

Con respecto a la pregunta que desvela a sus fanáticos y genera intriga entre sus seguidores, Evaluna dijo que no planen revelar aún el sexo del bebé. “A esperar unos mesecitos más y ya...”.

Evaluna habló de una práctica que no quiere repetir con su hijo.

Sin duda esta es una de las familias más famosas de la Internet. Sus hermanos Mau y Ricky se volvieron reconocidos artistas del género urbano y su progenitor, Ricardo Montaner, es una inminencia en el ámbito musical.

Al respecto, Evaluna confesó: “Mi papá al comienzo estaba en shock”

“Ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos, porque tenían que guardar el secreto” afirmó.

El sentido mensaje de Ricardo Montaner por el casamiento de su hija Eva Luna (Foto: Instagram/ @evalunamontaner)

¿Cómo siguen sus proyectos?

Evaluna es reconocida como cantante, actriz y productora musical. Sus tres ocupaciones la definen, aunque actualmente, se encuentra produciendo los videoclips de su marido, Camilo.

Consultada por Infobae sobre sus actividades, respondió: “Todas me gustan. No sé cómo haré cuando tenga la panza gigante, pero creo que, por ahora, la actuación estará en pausa”

El personaje al que Evaluna le pondrá voz en la película "Koati" Foto: Instagram

La artista confirmó que participará con su voz en una nueva película animada, llamada “Koati” que trata sobre la concientización del cuidado de la naturaleza.

“Estoy muy contenta de ser parte de esta película. Es la primera vez que hago voice over, pues casi siempre lo hacía en videos caseros” aseguró.