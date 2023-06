Este es el motivo por el que Pampita e Iván de Pineda estarían peleados desde hace 20 años: qué pasó entre ellos

Con los Premios Martin Fierro de este año aproximándose, recordamos uno de los hechos que marcó la entrega del año pasado. Quien se llevó todas las miradas durante su paso por la alfombra roja fue Pampita. Más allá de imponerse sobre la pasarela con su vestido de Norma Aleandro diseñado por Elsa Serrano, quedó al descubierto su histórica pelea con Iván de Pineda.

Pampita en los Premios Martín Fierro 2022. Foto: Twitter

El reconocido modelo fue el conductor junto a Paula Chaves de la pasada de las figuras antes del inicio de la premiación, pero cuando llegó el turno de la presentadora de “El Hotel de los Famosos”, las tensiones se dejaron ver.

Si bien al llegar a la alfombra roja, Pampita e Iván se saludaron por educación, durante el resto de la nota, la modelo le dio la espalda a su colega en todo momento. Solo mantuvo conversación con Paula y luego se retiró junto a su marido, Roberto García Moritán.

Qué pasó entre Pampita e Iván de Pineda

Lo cierto es que Iván fue el encargado de presentar a Pampita con Martín Barrantes, su primer marido. Se casaron en el 2002 y en medo de un año se separaron. Luego la presentadora fue acusada por “adulterio” al quedar embarazada de Benjamín Vicuña cuando aún no le había salido el divorcio con el expolista.

Pampita y un vestido muy especial. (Telefe)

La relación entre Pampita y el empresario quedó de la peor manera luego de que la justicia fallara a su favor y declare “adúltera” a la modelo. Todo indica que como Iván de Pineda es familiar de Barrantes, desde la separación en 2003 se habría terminado todo su vínculo con la conductora.

Pampita e Iván de Pineda, el mito que asegura que están históricamente peleados. Foto: Web

El parentesco entre de Pineda y el emprendedor es de cuñados, ya que el presentador de “Pasapalabra” estaría en pareja con Luz Barrantes, la hermana del exmarido de Pampita.

Iván de Pineda y su novia, Luz Barrantes.

En ese sentido, Pampito detalló en “Momento D” que “Pampita e Iván se odian”. “Iván de Pineda es familiar de Barrantes. Cuando estaban en la alfombra roja se vio un momento muy incómodo”, remarcó.

Qué dijo Pampita sobre su relación con Iván de Pineda

Como invitada a LAM, Pampita respondió algunas preguntas de Ángel de Brito, donde saltó a la vista el tema de su relación con el conductor.

“¿Con Iván se odian?”, preguntó sin filtro Ángel, a lo que Pampita aseguró: “No, para nada”. Luego De Brito retrucó: “porque siempre estuvo ese mito ya que en un momento fueron familia”, y Pampita aclaró: “Sí, fuimos familia en un momento. Pero no, no. Encima Iván era mi amigo antes de haber sido familia. No tengo enemigos”.