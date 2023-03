Iván de Pineda volvió a desfilar para Versace después de 26 años: el preferido de Donatella

Ser modelo en los ‘90 colocaba a hombres y mujeres en lo más alto de la “high society”. Eran tiempos en los que Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Valeria Mazza copaban todas las portadas. Pero también había un joven alto y desgarbado, que comenzaba a llamar la atención de las marcas internacionales más reconocidas. Era Iván de Pineda, que rápidamente se convirtió en figura indiscutida de las pasarelas del mundo.

Iván de Pineda para Versace Foto: Instagram

“Yo tenía 16 años, jugaba al rugby, salía con mis amigos y no tenía un peso en el bolsillo. De pronto me vi con semejante cantidad de guita y todo a cambio de una foto pedorra que publicó una revista. Lo que me pagaron equivalía a unas… ¡120 cervezas! Terminé invitando a todos mis amigos a una vuelta de birra. Fue una locura”, contaba a la revista Hombre en 2003.

Los rasgos particulares de quien más tarde se convertiría en uno de los conductores más importantes del país lo ponían por encima de todos sus colegas: rasgos fuertes, cara angulosa, blanquísima y un dejo de seriedad lo definían. Diesel, Kenzo, Moschino, Versace, Verri y DKNY, entre otras, pusieron sus ojos sobre él.

Uno de los hitos más importantes de su carrera de modelo llegó en 2007, cuando participó junto a Sharon Stone de la campaña de Dior Watches cuyo lema era “Siempre me hago tiempo para una aventura”. “Estábamos abrazados. Teníamos una aventura. Fue bárbaro”, contó después De Pineda.

La vuelta a la pasarela

Cuando los televidentes casi se habían olvidado de aquel Iván de las publicidades y solo lo relacionaban a “Pasapalabra”, Versace lo llamó nuevamente. El objetivo era que fuera parte de la campaña de verano 2023 llamada “Íconos”, de la que también participa el recordado modelo de los ‘90 Mark Vanderloo.

“Realizada por los fotógrafos Mert & Marcus, la serie de retratos de estudio de los modelos se inspira en las campañas originales de 1996, año en el que Mark e Iván debutaron con la marca y que rinde homenaje a ambos como lo que son, auténticas leyendas de Versace, ahora y siempre”, describieron desde la marca.

Iván de Pineda modelando para Versace. (Fotos: Redes sociales Versace).

Pero no quedaría todo en la campaña gráfica: era momento de volver a subirse a la pasarela. Así, este viernes De Pineda se vistió con un total black y se llevó todas las miradas. Desfiló para la marca luego de 26 años.

La publicación de Donatella Versace Foto: Instagram

“La colección define la propuesta de Versace sobre la opulencia masculina moderna, compuesta por pantalones y chaquetas de traje, los distintivos gráficos romboides de la marca y los acabados en tono dorado”, especificaron sobre la propuesta.

No bien terminó el desfile, la cuenta oficial de Donatella Versace subió un carrete y la primera foto que se ve es la del argentino. “El hombre de Versace esta temporada es sartorial, elegante y con puras líneas y formas. Fuerza y ricas telas se unen en sastrería de precisión”, escribió en la descripción.