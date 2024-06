¡Están iguales! Wanda Nara y su hija, Francesca Icardi se hicieron el mismo cambio de look

Wanda Nara es una modelo, empresaria, conductora y cantante argentina de 37 años, y una de las celebridades más importantes de Argentina, no solo por su trayectoria, sino también por su vida personal. A través de sus redes sociales, ella muestra su vida diaria con sus cinco hijos.

El éxito de Wanda Nara como celebridad Foto: instagram

En su cuenta de Instagram con 17 millones de seguidores, Wanda Nara muestra los momentos con sus hijos, teniendo en cuenta que tiene 5. Valentino, Constantino y Benedicto, producto de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabela, junto a su actual marido, Mauro Icardi.

Wanda Nara junto a sus cinco hijos Foto: Instagram

El nuevo look de Wanda Nara y su hija, Francesca Icardi

En esta oportunidad, compartió una decisión que tomó junto a su hija mayor, Francesca Icardi, la niña que actualmente tiene 9 años. “Nuevo look. No sé quién le dio vida a quién… Te amo”, escribió Wanda y compartió fotos del nuevo look de pelo que eligió en composé con su hija.

Wanda Nara y Francesca Icardi con flequillo Foto: Instagram

Madre e hija optaron por cortarse el cabello recto en las puntas y de un largo medio, y destacar el corte de pelo con un flequillo recto y prominente. Francesca lució su color de pelo natural, castaño claro, mientras que Wanda disfruta del castaño oscuro que tiene hace un año. Gracias al mismo corte, destacó más el parecido entre ellas y además, el flequillo, realzó el color claro de los ojos de Wanda y su hija.

Wanda Nara y su hija, Francesca, se hicieron el mismo cambio de look Foto: Instagram

Así se cortaron el flequillo Wanda Nara y su hija, Francesca Icardi

A través de TikTok, Wanda comentó que su hija menor, Isabella, se había cortado el flequillo, y que por eso, tanto ella como Francesca habían prometido que también se lo iban a cortar. Después, mostró como el peluquero le cortó el flequillo a ambas.

Finalmente, en un video, la modelo comentó que el corte entre ambas era parte de una promesa. “Este es el resultado final, las promesas se cumplen y acá estamos, las rolingas”, y le consultó a su hija si le gustaba el nuevo look y aclaró: “Creo que mañana, cuando nos levantamos, vamos a pegar un grito en el espejo, del susto”.

Así lucía Wanda Nara de niña y con flequillo

Dado que Wanda Nara y sus hijas, Francesca e Isabella, se cortaron el flequillo recto, la modelo posteó una foto suya cuando era niña y tenía el mismo corte de pelo.