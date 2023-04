Es venezolana y representó a Argentina en el primer reality de decoradores del mundo

Imersão Party Sign es el primer reality de decoradores del mundo que fue expuesto para toda Latinoamérica y en su tercera edición, contará con la participación de seis países: Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú.

El programa brasileño que se transmite en Youtube muestra a ocho participantes que compiten entre sí para lograr la mejor decoración infantil en diversos lugares de Brasil hasta conseguir el premio final de 30.000 reas, alrededor de $6.000 dólares.

Jaonely Ávila, diseñador gráfico de profesión, fue la elegida para representar a Argentina en este primer reality, una emigrante venezolana que llegó al país de 2018 y hoy está cumpliendo su sueño. Sin embargo, su postulación estuvo fuera de lo común.

La chica, de 31 años, contó a VíaPaís su experiencia, como la única participante del reality que representa a un país distinto al de su origen. En principio, Janoely se postuló siguiendo las pautas de la aplicación del show, donde debía cumplir con una decoración desde cero y un video para el casting.

A pesar de haber cumplido con los términos, no quedó seleccionada en las votaciones populares por “una poca diferencia de votos” entre los cinco jurados asignados. “Pensé que ya no estaría en la competencia, pero pasaron los días y abrió una vacante”, recuerda.

La decoradora venezolana explicó que una de las participantes seleccionadas no pudo viajar para las grabaciones: “En ese momento me llaman y me dicen que soy la nueva participante ya seleccionada para representar a Argentina”, contó.

En este sentido, la diseñadora confesó con “orgullo y respeto” que es la única migrante representando a otra nación. “Los demás participantes son nativos de cada país”, recalcó Janoely al contar su felicidad por su particular participación.

La final del reality será transmitida a través de Youtube a las 21 hrs en Argentina. Foto: @imersaopartysign

Imersão Party Sign: de qué trata el programa

Janoely Ávila también explicó el desarrollo del programa que finalizará este 6 de abril. De acuerdo a la participante, las grabaciones iniciaron el primero de febrero y se grabaron desde dos hasta tres capítulos por día.

En este contexto, explicó que el reality es una producción nacional de Brasil, a quien consideró un staff hospitalario y atento a las necesidades de cada participante.

Por otra parte, durante el show se manejaron dos idiomas: español y portugués. Cada integrante contó con el apoyo de traductores y la producción para hacerse entender, según la joven.

En cuanto a la competencia, que finaliza esta noche a partir de las 21 horas, se refirió a un ambiente de “respeto y admiración por cada trabajo”, lo que llevó a un ambiente de armonía hasta el final de las grabaciones el 6 de febrero.

La experiencia de una inmigrante en la posición de otro país

Sin poder evitar emociones encontradas, Janoely Ávila viajó el 29 de enero a Brasil con dos banderas en sus manos: las de Argentina y Venezuela. “Llevé doble bandera al reality, una con orgullo y respeto y otra con muchos sentimientos”, contó la joven migrante.

La experiencia en su participación internacional, se sumó a un trabajo arduo que realizaba desde los 15 años, y aunque creyó que podría ser imposible llegar, lo logró. “Las cuentas que se postularon hacían producciones que me superaban en tamaño y mobiliaria, por eso pensé que no me tomaría en cuenta”, explicó.

Janoely Ávila al inicio de su participación en el reality. Foto: Cortesía Janoely Ávila

A pesar de que su primera noticia como participante fue un no, por cosas del destino el resultado fue diferente. “Mi corazón y mi mente no lo podían creer, me llamaron para el reality y que representaría a Argentina. No sabía si estaba dormida o despierta”, confesó.

Janoely compartió su experiencia en su cuenta profesional @teinvito.arg Foto: @teinvito.arg / Instagram

Janoely Ávila compartió su experiencia para demostrar que “sí se puede representar dos países” y consideró que esta experiencia logró demostrarla por el amor a lo que hace. “No todo el mundo representa a un país que no es el que la vio nacer, pero sí el que la está viendo crecer. Me encanta Argentina, su gente, su pasión, su cultura y el sentido de pertenencia que caracteriza a su gente”, confesó.