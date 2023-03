Día de la Mujer: una joven migrante que fundó su empresa de Marketing Digital para tener una vida “sin límites”

La libertad económica y laboral es parte de los objetivos más valorados por jóvenes hoy en día, algo que puede conseguirse con esfuerzo y dedicación.

El camino a la búsqueda de libertades trae consigo algunos retos en el camino. En el caso de Daniela Albertina González, vivir en un nuevo país y conseguir el trabajo que siempre quiso tener al cumplir dos de su sueños: viajar y escribir un libro.

Esta joven migró de Venezuela a Estados Unidos a los ocho años y volvió a su país para estudiar Comunicación Social y Marketing Digital en la universidad.

Aunque la tecnología es uno de los sectores con mayor crecimiento y actualmente se consiguen diversas oportunidades laborales y salariales, Daniela Albertina, decidió pasar del trabajo rutinario a algo que le gusta hacer.

En el marco del Día de la Mujer, la venezolana migrante de 33 años le cuenta a Vía País lo que es disfrutar de un trabajo que le permite vivir “sin límites y complicaciones”, recorriendo diferentes lugares de lo que considera su nuevo país: Argentina.

De agencias online a un trabajo sin horarios en el Marketing Digital

Desde su llegada a Argentina, Daniela Albertina sintió que había encontrado su lugar en el mundo y que las personas que iban conociendo “le daban permiso a perseguir lo que siempre quiso”. Aunque considera que tenía claros sus objetivos, la joven determinó que conocer a su socio argentino, fue de gran ayuda para conseguirlos.

“No significa que por ser mujer no lo hubiese conseguido, pero fue un apoyo para poder saltar libremente”, comenta Daniela, al recordar cómo pasó de seis años trabajando en agencias online a una búsqueda de clientes junto a su compañero.

Daniela Albertina actualmente se desempeña como escritora, productora y directora de su propia agencia de Marketing. Foto: Foto Cortesía Daniela Albertina

En el año 2021, Daniela Albertina y su socio de Bariloche, iniciaron una búsqueda de clientes extranjeros para formar su propuesta de Marketing Digital creando y consolidando la agencia ‘Highline Creatives’.

De la mano de ‘Highline’, la venezolana considera que ha logrado construir de “manera consciente la vida y el trabajo que siempre quiso tener”, al destacar su posición en contra de tener jefes u horarios laborales y es la libertad que le permite su propia agencia.

Un trabajo exitoso y dos sueños cumplidos

El inicio de una agencia de Marketing Digital, en el punto de vista de Daniela Albertina, ha sido una forma de conseguir muchas cosas a nivel profesional y personal, sobre todo para salir del molde en el que “la sociedad a veces nos encasilla a las mujeres”, expresó.

De la misma manera, considera que en este aspecto, las mujeres deben conocerse lo suficiente para saber que siempre habrá obstáculos y travesías para conseguir un objetivo, pero por eso deben estar dispuestas a saber “qué sacrificar y qué no”, ya que considera que no hay una respuesta correcta sobre si va primero la familia o el trabajo.

Respecto a su forma de trabajo, la joven piensa que capaz lo que a ella le funciona “a las demás no les va”, pero no le resta importancia a una vida profesional que le permite armar un calendario a su gusto, además de la oportunidad de viajar y trabajar sin límites y “sin muchas complicaciones”, consideró.

En el ámbito personal, Daniela Albertina, considera que la sociedad encasilla a las mujeres en que si no tiene una pareja o hijos “no son del todo exitosas”. Sin embargo, para ella, el objetivo es tener una vida propia y que la familia “sería una pieza más del rompecabezas” que tomaría no para complementarse, sino para sumarse a la felicidad que vive.

Daniela Albertina durante una conferencia desde Córdoba. Foto: Foto Cortesía Daniela Albertina

“Disfruto mucho ser mujer en un mundo que favorece a los hombres”, expresó al hablar de no cansarse en la búsqueda de su propia libertad con su negocio de Marketing Digital que le permitido trabajar desde diferentes rincones de Argentina como Córdoba, Bariloche, El Bolsón, Jujuy, Mendoza, Neuquén, San Luis, Salta, distintos puntos de la costa argentina y cruzar la frontera hasta Uruguay.

La oportunidad de conocer distintos lugares sin dejar de lado su trabajo, le ha permitido a esta joven mujer ganas de seguir explorando en un mundo donde las estrategias del Marketing son cambiantes, pero donde siempre hay una constante: las personas.

“La libertad económica y laboral que tengo ahora es algo que valor muchísimo, pero también sé que no fue suerte, ni me cayó del cielo. Yo lo busqué y poco a poco lo he ido consiguiendo; como mujer me encanta poder decir eso”, destacó.

A principios de 2021, Daniela Albertina logró complementar su trabajo con el sueño de publicar su primer libro titulado ‘365 Espléndidos Días Bajo el Sol y la Luna’, del que compartió un fragmento que considera un mensaje ideal para la mujeres que quieren lograr sus objetivos: “No te detengas. Más importante, no permitas que te detengan. Ese sueño que vive en tu cabeza no lo dejes morir. Levántate todas las veces que sea necesario, incluso cuando estés agotado. Las cicatrices sanarán, el cansancio pero las oportunidades no siempre pasan dos veces. Así que cáete y levántate cuantas veces sea necesario”.