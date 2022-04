Tras una gira de 17 ciudades en Estados Unidos y otras tantas en México, “Enjambre”, la banda de rock mexicana fundada en 2001 por los Navejas, vuelve a la Argentina de la mano del Quilmes Rock y hará su presentación el 1 de mayo en Tecnópolis.

Enjambre se presentará el segundo día del Quilmes Rock. Foto: Instagram/@emjambre

Ellos lo llaman el “Desquite Tour”. Es que debido a la pandemia, sus recitales debieron ser suspendidos, pero ahora volvieron con todo y con varias fechas programadas.

Enjambre en exclusiva con Vía País

En una charla exclusiva con Vía País, los hermanos Rafael y Julián Navejas contaron cómo se preparan con su banda para presentarse en el Quilmes Rock, por qué son uno de los grupos que se mantienen vigentes a lo largo del tiempo y cuáles son sus próximos proyectos.

- ¿Es la primera vez que vienen a Argentina?

- Julián: “No, hemos ido ya como dos o tres veces. El público argentino es muy observador y conocedor, la gente sabe mucho de música de rock y le gusta conversar. Siempre bajamos del escenario y llegan a platicar de música”.

- Rafael: “Estamos muy contentos porque tenemos ya mucho tiempo sin ir a Argentina y ahora se nos da esta oportunidad buenísima de un festival”.

- ¿Cómo se preparan para el Quilmes Rock?

- Rafael: “Tratando de aterrizar un repertorio que sea muy representativo de la banda porque ya tenemos muchos discos. Es un repertorio fuerte y muy bueno, muy seleccionado y nos gusta mucho como fluye, ahora falta ver la reacción de la gente”.

- Julián: “Yo llevo dos semanas siendo vegetariano para ir Argentina y comer una sobredosis de bife de chorizo y asado jajaja”.

El grupo formado también por Luis Humberto Navejas y Ángel Javier Sánchez deleitará al público de este domingo con canciones de su séptimo disco “Próximos prójimos” y del EP “Ambrosia”, trabajos que realizaron durante el confinamiento y que por primera vez abrirán escenarios.

- En 2018 y 2019 ustedes venían de una gira con más de 80 ciudades ¿Cómo fue atravesar la pandemia y perder el contacto con la gente?

- Julián: “Fue duro para los que trabajamos de tocar en vivo, pero no dejamos que nos afectara y decidimos hacer algo productivo que fue meternos de lleno en el estudio, grabamos y compusimos un disco y un EP. También hicimos varios conciertos en línea y nos mantuvimos muy ocupados. Nosotros no dejamos de trabajar y no dejamos que nos afectara”.

- ¿Cuáles son sus inspiraciones para escribir?

- Julián: “Como cualquier persona pasamos por situaciones y la vida misma te da la inspiración o la circunstancias. Puede ser cualquier cosa, tu casa, un viaje, pero creo que la única diferencia es que nosotros que tenemos la oportunidad de dedicarnos a alguna expresión artística no dejamos pasar por alto los sentimientos que nos aquejan y los encapsulamos en una canción”.

Y agregó: “El ser humano tiene momentos emocionantes y reflexivos en los que siente el rédito de lucidez e inspiración. Nosotros simplemente lo capturamos antes de que se vaya ese momento y lo traducimos en algo que tenga sentido para nosotros”.

Enjambre fue fundada en 2001. Foto: Instagram/@enjambrem

- Con tantos años en actividad ¿cuál creen que es la fórmula para mantenerse vigentes?

- Rafael: “Creo que a lo que nosotros nos funciona es seguir haciendo música que nos gusta escuchar bajo nuestros propios términos y nunca caer en la trampa de perseguir una moda o un sonido que está de moda. La gente percibe cuando la música es sincera y cuando no es pretenciosa”.

- ¿Qué es lo que sigue después del Quilmes Rock?

- Rafael: “Tenemos un festival en Querétaro, México y varias ciudades mexicanas agendadas. Sigue el desquite tour y se siguen sumando fechas, nos toca ahorita estar representando en vivo. Es una etapa nueva de Enjambre con muchas presentaciones”.

- Julián: “Llevamos varios meses trabajando en lo que viene para que estén pendientes. Hay muchas cosas nuevas que vienen en Enjambre”.